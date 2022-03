Redmi Note 11 Pro, appena uscito e già in super sconto: offerta imperdibile

Dopo il Redmi Note 11 e il Redmi Note 11S, arriva in Italia anche lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro, la versione più avanzata dello smartphone cinese. E come successo per i due fratellini minori, lo smartphone è in offerta lancio su Amazon con uno sconto di ben 50€ sul prezzo di listino. Grazie al doppio sconto (oltre a quello del 5% presente in pagina, è disponibile anche un coupon dal valore di 30€), il prezzo finale dello smartphone è di 349,90€. Un super prezzo per uno smartphone che è un vero top di gamma, come si può intuire dal suffisso “Pro". Inoltre, non è certo abituale vedere uno smartphone appena lanciato sul mercato già in offerta con uno sconto di 50€ (il 12% in meno rispetto a quello di listino). Come tutte le offerte lancio, però, ha una durata brevissima. Infatti, la promozione finirà domani sera alle ore 23:59 (31 marzo 2022), quindi bisogna essere velocissimi nell’acquistarlo.

Il Redmi Note 11 Pro si differenzia dai due modelli lanciati nelle scorse settimane per alcune caratteristiche ben visibili: uno schermo più fluido, un processore più potente e con modem 5G integrato e una fotocamera di livello professionali che non ha nulla da invidiare rispetto a quelle di smartphone ben più costosi. Il prezzo posiziona il Redmi Note 11 Pro in una fascia di prezzo molto competitiva e ambita da tutte le aziende, ma lo smartphone di Xiaomi si difende egregiamente e lo fa come al solito puntando su un rapporto qualità-prezzo molto elevato.

La scheda tecnica del Redmi Note 11 Pro

Quello che si richiede a un top di gamma in questo inizio di 2022 lo troviamo sullo Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Oramai abbiamo imparato a conoscere il brand cinese (di proprietà di Xiaomi) ed è una garanzia quando si tratta di smartphone con un elevato rapporto qualità-prezzo. Sullo smartphone troviamo componenti che oramai sono imprescindibili per un dispositivo di questo tipo.

Partiamo dallo schermo. Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro ha un display AMOLED da 6,67" con refresh rate a 120Hz che rende super fluido il dispositivo. La frequenza di aggiornamento così elevata è diventata oramai un must have per uno smartphone nel 2022. Lo schermo ha anche una tecnologia molto utile che protegge gli occhi dalle luci blu e affatica di meno la vista dopo un utilizzo intenso e prolungato.

Il cuore pulsante è il nuovo processore Snapdragon 695 che, oltre ad assicurare prestazioni molto elevate, integra anche un modem per il 5G. A supporto troviamo 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Molto interessante il comparto fotografico posteriore che si caratterizza per la presenza di un obiettivo professionale da 108MP, che garantisce immagini di altissima qualità. Gli altri due obiettivi sono un ultra-grandangolare da 8MP e un sensore di profondità da 2MP.

La batteria è da ben 5000mAh e con un uso normale del dispositivo è possibile coprire fino due giorni. La ricarica super rapida da 67W impiega poco più di quaranta minuti per ricaricare completamente il dispositivo. Lo smartphone Redmi ha un particolare sistema di raffreddamento che permette di utilizzare più app contemporaneamente senza rovinare le componenti interne.

Redmi Note 11 Pro in offerta lampo su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta lampo da non farsi sfuggire. Solo fino a domani (31 marzo 2022) è possibile acquistare il nuovo Redmi Note 11 Pro a un prezzo di 349,90€, 50€ in meno rispetto a quello di listino. Lo sconto è del 12%. Può sembrare basso, ma si tratta di uno smartphone lanciato sul mercato da un solo giorno, difficile chiedere di più. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

Per vedere il prezzo scontato bisogna aprire la pagina sconto e applicare il coupon da 30€.

Redmi Note 11 Pro -bianco