Redmi Note 11 Pro Plus, il prezzo scende al minimo: sconto eccezionale

Continuano su Amazon le offerte top sugli smartphone medio/top di gamma. Oggi tocca a uno dei dispositivi più interessanti lanciati durante il 2022 e che è tutt’ora uno dei più ricercati e desiderati. Stiamo parlando del Redmi Note 11 Pro+ che fa parte della fortunata serie Redmi Note 11 che è stata campione d’incassi negli ultimi messi. La versione che troviamo oggi in offerta è quella più attrezzata sotto il punto di vista della scheda tecnica, che assicura performance elevate e ottimi scatti grazie alla presenza di una fotocamera professionale da ben 108MP.

Oggi lo smartphone è disponibile in offerta su Amazon al minimo storico dell’ultimo periodo grazie all’ottimo sconto del 25% che troviamo in pagina. Si risparmiano circa 120€ e si acquista uno dei migliori dispositivi per rapporto qualità-prezzo dell’ultimo anno. La promo non ha una scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro: non fatevela scappare.

Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 Pro+ la scheda tecnica: le caratteristiche

Sembrerà banale dirlo, ma il Redmi Note 11 Pro+ è il classico smartphone super affidabile del produttore cinese. E non ci può aspettare altro da un brand che fa capo a Xiaomi e che oramai è super popolare anche in Italia.

Della bontà dello smartphone ce se ne accorge subito, fin dal primo istante. Il dispositivo ha uno schermo AMOLED molto ampio da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido. Ottima anche la luminosità che tocca picchi di 1200nit ed è presente la modalità di lettura che affatica di meno gli occhi. Lo schermo ha ricevuto anche la certificazione Eye Care contro le fastidiose luci blu. Sotto la scocca trova posto il processore Mediatek Dimensity 920 con ben 256GB di memoria interna.

L’altro punto forte è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore professionale da ben 108MP, un obiettivo ultra-grandangolare con angolo di visione da 120 gradi e una fotocamera macro da 2MP. La fotocamera selfie è da 16MP. Non mancano varie modalità di scatto che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale per correggere eventuali imprecisioni.

Altro punto focale è la batteria. Non tanto per la capacità (4500mAh che permette di arrivare a fine giornata senza problemi), ma quanto per la ricarica HyperCharge da 120W che impiega poco più di quindici minuti per avere il 100% di autonomia. Redmi ha dotato il suo smartphone top anche di un sistema di raffreddamento a camera di vapore che tiene sempre sotto controllo le temperature.

Redmi Note 11 Pro+ in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Redmi Note 11 Pro+ a un prezzo davvero eccezionale di 376€. Il merito è dello sconto del 25% che troviamo in pagina che ci fa risparmiare poco più di 120€. L’offerta non ha una scadenza e potrebbe scomparire abbastanza presto. Lo smartphone viene spedito da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Per il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

Redmi Note 11 Pro Plus

