Redmi Note 11 Pro, sconto esagerato al Black Friday 2022: da comprare subito

Aspettare eventi come il Black Friday è molto spesso la scelta giusta da fare per acquistare o per regalare uno smartphone. E il motivo è molto semplice: si trovano dispositivi top e premium al minimo storico e con sconti mai visti prima. Proprio come nel caso del Redmi Note 11 Pro, uno degli smartphone lanciati da quest’anni da Xiaomi e che si è fatto ben presto apprezzare per le sue caratteristiche uniche. Oggi unite anche a un prezzo eccezionale. Lo smartphone è a tutti gli effetti un top di gamma, ma oggi costa quanto un medio. Il merito è dello sconto del 30% che permette di risparmiare 120€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Il Redmi Note 11 Pro ha delle caratteristiche che saltano immediatamente all’occhio. Una di queste è lo schermo che, oltre ad avere dimensioni big perfette per un utilizzo versatile, ha un refresh rate che arriva fino a 120Hz e che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. L’altra caratteristica top è la presenza di una fotocamera principale da ben 108MP e che permette di scattare immagini e registrare video con una qualità professionale. Difficile chiedere di più e di meglio da uno smartphone che costa così poco. Approfittane subito, le scorte sono limitate!

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro: la scheda tecnica

Il prezzo e lo sconto Black Friday hanno sicuramente fatto la differenza, ma diventare nel giro di pochissimo tempo uno degli smartphone più venduti su Amazon non è da tutti. E questo vuol dire che oltre all’apparenza del prezzo c’è anche la sostanza della scheda tecnica che ora andremo a vedere insieme.

La prima caratteristica che attira l’attenzione è sicuramente lo schermo. Lo smartphone monta un display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Lo schermo è impreziosito anche da una modalità lettura che affatica meno gli occhi quando si legge un libro o un giornale. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 695 con modem 5G integrato, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico che nella parte posteriore è composto da ben quattro obiettivi. Quella principale è da ben 108MP e permette di scattare immagini con una qualità professionale, merito anche delle tecnologie sviluppate appositamente da Xiaomi. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un sensore da 2MP dedicato alle foto macro.

Chiudiamo con la super batteria da 5000mAh con ricarica rapidissima da 67W che impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia. Lo smartphone ideale per chi è sempre fuori casa e ha necessità di una batteria (quasi) inesauribile.

Redmi Note 11 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Redmi Note 11 Pro. E non poteva essere altrimenti grazie all’offerta del Black Friday Amazon che fa scendere il prezzo dello smartphone a 279,90€, con uno sconto di ben il 30%. Il risparmio netto è di 120€ e lo si può pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 55,98€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di qualche giorno. Per effettuare il reso gratuito c’è tempo fino al 31 gennaio 2023. Affrettatevi, le scorte potrebbero terminare prima della fine delle offerte Black Friday di Amazon.

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro

OFFERTE BLACK FRIDAY 2022

OFFERTE LAMPO BLACK FRIDAY 2022