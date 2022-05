Redmi Note 11, smartphone lowcost al minimo storico: prezzo imperdibile

Xiaomi ha aperto questo 2022 con la nuova serie di smartphone Redmi Note 11, smartphone lowcost pensati per chi vuole spendere poco. Redmi, oramai, è diventato un brand conosciuto da tutti e che subito fa venire in mente smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma non con caratteristiche da top di gamma. Solitamente sono dei medio di gamma oppure degli entry-level. Il Redmi Note 11 fa parte sicuramente della prima famiglia e spicca anche per alcune sue features molto apprezzate. Lo si potrebbe quasi definire “il re degli smartphone lowcost".

Ad oramai alcuni mesi dall’uscita ufficiale sul mercato è anche normale che il prezzo del Redmi Note 11 sia calato drasticamente, scendendo molto al di sotto della soglia dei 200€. E infatti oggi lo troviamo in offerta speciale su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 29%. Acquistandolo adesso si risparmiano più di 70€, una bella cifra per uno smartphone che ha un prezzo di listino abbordabile. Se siete alla ricerca di un dispositivo affidabile e che costa poco, il Redmi Note 11 è quello che fa per voi: non fatevi sfuggire questa opportunità.

La scheda tecnica del Redmi Note 11

Il Redmi Note 11 ci assicura una scheda tecnica equilibrata, fatta da uno schermo fluido, da un buon processore e anche da una fotocamera di livello professionale. Andiamo a vederla nel dettaglio.

Il display AMOLED è da 6,43" con risoluzione FHD e refersh rate a 90HZ che rende il dispositivo più fluido soprattutto quando si utilizzano i social media e i videogame. Lo schermo raggiunge una luminosità massima di 1000mit, ha una modalità lettura per stancare meno gli occhi quando si legge ed è anche leggibile sotto la luce del sole. Il motore di tutto è il processore Snapdragon 680, supportato nella versione che troviamo oggi in offerta da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico non tradisce le attese e assicura foto limpide in ogni occasione. Nella parte posteriore troviamo quattro fotocamere: quella principale da 50MP; una ultra-grandangolare da 8MP e due fotocamere da 2MP dedicate rispettivamente agli scatti macro e alla profondità.

La batteria da 5000mAh è super affidabile e assicura un’autonomia anche fino a due giorni. Poi grazie alla ricarica rapida da 33W si impiega poco più di un’ora per avere il 100% di carica. Altra caratteristica molto apprezzata del dispositivo sono le dimensioni: lo spessore è di soli 8 millimetri, mentre il peso non raggiunge i 180 grammi.

Redmi Note 11 in offerta: prezzo e sconto

Grazie al calo di prezzo di questi giorni, il Redmi Note 11 ha toccato un nuovo minimo storico. E ha ottenuto anche il bollino “Amazon’s Choice" riservato solo ai prodotti più apprezzati sul sito di e-commerce. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 176,49€ con uno sconto del 29% e si risparmiano più di 70€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate con il servizio di Cofidis da attivare solamente durante la fase di check-out. Lo smartphone viene spedito dal sito di e-commerce e per gli utenti Prime la consegna è gratuita e veloce.

Redmi Note 11