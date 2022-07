Redmi Note 11S al minimo storico: prezzo incredibile su Amazon

Il Prime Day sarà pure finito, ma le offerte folli su Amazon proseguono anche oggi. E non stiamo esagerando: sulla piattaforma di e-commerce, infatti, troviamo lo Xiaomi Redmi Note 11S in offerta al minimo storico con uno sconto del 31%, maggiore anche a quello del Prime Day 2022. Lo smartphone dell’azienda cinese è un’ottima soluzione per tutti coloro che sono alla ricerca di un dispositivo lowcost, ma con una buona scheda tecnica. Lanciato sul mercato da pochi mesi, si è affermato subito come uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. A poco più di 200€ è difficile chiedere di più a un dispositivo.

Quali sono le caratteristiche del Redmi Note 11S che saltano all’occhio? Sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, troviamo un sensore principale da ben 108MP, lo stesso presente solitamente su dispositivi che costano più di 500€. E per non farci mancare nulla c’è anche una super batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale del dispositivo. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare presto, vista la richiesta elevata.

Su Telegram abbiamo aperto il "Canale offerte tecnologia" dove pubblichiamo le migliori offerte del giorno: per iscriverti gratuitamente basta cliccare qui. Inoltre, abbiamo aperto anche il "Canale offerteDcasa" dove ogni giorno pubblichiamo le migliori offerte sui prodotti per la propria abitazione: per iscriverti gratuitamente basta cliccare qui.

Redmi Note 11S: la scheda tecnica

Leggendo solamente la scheda tecnica dello smartphone, si ha difficoltà nel dire che questo dispositivo costi poco più di 200€. Non è un top di gamma, ma potrebbe costare tranquillamente 150-200€ in più. Per capirlo andiamo ad analizzare punto per punto le caratteristiche.

Il Redmi Note 11S ha uno schermo AMOLED da 6.43" con risoluzione FullHD e con refresh rate a 90Hz, che rende più fluido l’utilizzo con qualsiasi applicazione. Non mancano altre tecnologie che troviamo solitamene negli smartphone Xiaomi: la modalità di lettura 3.0 che allevia l’affaticamento degli occhi, soprattutto dopo un utilizzo intenso dello smartphone, e la modalità Sunligh display che permette di leggero lo schermo anche sotto la luce del sole. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Helio G96 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Come anticipato, il Redmi Note 11S ha un comparto fotografico di altissimo livello. Nella parte posteriore troviamo quattro fotocamere: quella principale da 108MP, un sensore ultragrandangolare da 8MP e due sensori da 2MP, dedicati agli scatti macro e alla profondità. La fotocamera frontale è da 16MP e permette di scattare selfie da pubblicare immediatamente sui propri profili social.

Ottima la batteria da 5.000mAh che permette di coprire fino a due giorni. La ricarica veloce da 33W impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. E per gli amanti del design, il Redmi Note 11S è anche molto leggero e con uno spessore di soli 8 millimetri.

Redmi Note 11S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smartphone lowcost Redmi Note 11S in offerta a un prezzo di 207,05€, con uno sconto di ben il 31%. Per il dispositivo si tratta del minimo storico degli ultimi mesi e acquistandolo adesso si risparmiano più di 90€. Una cifra non banale per un dispositivo lowcost. Lo smartphone viene spedito direttamente da Amazon e beneficia della consegna riservata ai clienti Prime: nel giro di pochissimi giorni arriva a casa vostra.

Redmi Note 11S