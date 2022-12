Redmi Note 11S: oggi è un vero affare, costa pochissimo

L’ultimo regalo da scartare sotto l’albero di Natale ce lo fa Amazon. E non è un regalo di poco conto. Da oggi, infatti, troviamo lo smartphone lowcost Redmi Note 11S in offerta con un super sconto del 33% che fa risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. Per questo dispositivo top si tratta del minimo storico nell’ultimo periodo e anche di uno dei migliori prezzi web. Non a caso è diventato in pochissime ore lo smartphone più venduto sul sito di e-commerce.

Il Redmi Note 11S ha tutto per essere lo smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo su Amazon. Quando si pensa a uno smartphone che costa circa 200€, non si immagina che possa avere una scheda tecnica del genere. Piccoli highlights: schermo fluido soprattutto nell’utilizzo quotidiano, fotocamera principale di livello professionale da ben 108MP, batteria che dura fino a due giorni e un processore performante con cui poter far tutto. Difficile trovare di meglio.

Redmi Note 11S: la scheda tecnica

Il Redmi Note 11S è il classico esempio che per avere uno smartphone performante non bisogna spendere delle cifre folli. Ma basta semplicemente aspettare il momento giusto.

Lo smartphone rispecchia alla perfezione la filosofia Xiaomi: ottime componenti a un prezzo alla portata di tutti. E la qualità la si nota subito, fin dallo schermo. Troviamo un display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e un refresh rate che arriva fino a 90Hz, per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. A disposizione anche la Modalità di lettura 3.0 che allevia l’affaticamento degli occhi dopo un utilizzo intenso. Il "motore" dello smartphone è il processore MediaTek Helio G96 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il vero punto forte del dispositivo è il comparto fotografico. Non a caso nella parte posteriore troviamo addirittura una quadrupla fotocamera, con sensore principale da 108MP, fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un doppio sensore da 2MP, uno dedicato alle foto macro, l’altro per misurare la profondità. Ottima la fotocamera selfie da 16MP.

Chiudiamo con la batteria da 5000mAh a lunga durata supportata da una ricarica rapida da 33W che impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Redmi Note 11S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta irripetibile. Oggi troviamo il Redmi Note 11S a un prezzo di 202€, con uno sconto di ben il 33% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori offerte che possiate trovare oggi su uno smartphone lowcost. Come abbiamo appena visto, il Redmi Note 11S ha una scheda tecnica incredibile in relazione al prezzo. La disponibilità è immediata e per la consegna bisogna aspettare qualche giorno. C’è la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva durante la fase di check-out. Per il reso gratuito c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

