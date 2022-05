Redmi Note 11S, l’offerta è imperdibile: minimo storico e sconto top

Da uno smartphone lowcost ci si aspetta solitamente una scheda tecnica molto equilibrata, fatta da un buon processore, da uno spazio di archiviazione che ci permette di installare le nostre app preferite e di salvare le immagini e i video, e di un comparto fotografico discreto. Ma il Redmi Note 11S non sembra voler seguire le regole e per quanto costa ha delle caratteristiche ben oltre la media. A partire proprio dal comparto fotografico dove troviamo nella parte posteriore un sensore principale da ben 108MP e di livello professionale.

Lo smartphone di Xiaomi (Redmi, infatti, è un brand di proprietà dell’azienda cinese) è uscito sul mercato da poco più di un mese, ma oggi lo troviamo nuovamente in offerta su Amazon, toccando anche un nuovo minimo storico. Lo sconto è del 18% e si risparmiano poco più di 50€ rispetto a quello di listino. Può sembrare uno sconto contenuto, ma dobbiamo tenere in considerazione due cose: è uscito sul mercato da pochissimo tempo e il prezzo di listino è davvero alla portata di tutti. Per questo motivo l’offerta diventa interessante e se avete a disposizione un budget di circa 200€ questo è lo smartphone che fa per voi.

Redmi Note 11S: la scheda tecnica

Parlando del Redmi Note 11S non si può non iniziare dal comparto fotografico. Lo smartphone lowcost offre un comparto fotografico composto da ben 4 fotocamere posteriori. Quella principale è da ben 108MP ed è di livello professionale, poi troviamo un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e due sensori da 2MP; uno per le foto macro e l’altro per la profondità. La fotocamera frontale, invece, è da 16MP. Grazie a un comparto così variegato è possibile scattare immagini sempre luminose in qualsiasi situazione.

Il resto della scheda tecnica non sfigura. Troviamo uno schermo da 6,43" con refresh rate a 90Hz con un’ampia gamma di colori e con una modalità di lettura che non affatica troppo gli occhi quando leggiamo articoli o riviste sullo smartphone. Il motore del dispositivo è il processore Helio G96 con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Non poteva di certo mancare una super batteria. E infatti troviamo una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W che impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. Per tenere a bada le temperature c’è anche un sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Redmi Note 11S in offerta: prezzo e sconto

Il Redmi Note 11S torna in offerta su Amazon e lo fa con un minimo storico. Lo smartphone lowcost è disponibile su Amazon a un prezzo di 229,90€ con uno sconto del 18%. Il risparmio è di poco superiore ai 50€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio offerto da Cofidis, ma che si può attivare solamente in fase di check-out. Il dispositivo viene venduto e consegnato direttamente da Amazon e per il reso ci sono 30 giorni di tempo. Il Redmi Note 11S è disponibile in due diverse colorazioni: nero e blu.

Redmi Note 11S

