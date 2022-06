Redmi Note 11S in offerta al minimo storico: sconto sensazionale

Uno degli smartphone più interessanti lanciati in questo 2022 è sicuramente il Redmi Note 11S. E non per le sue caratteristiche da smartphone premium, bensì per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo non vuole essere un top di gamma e non nasce con quello scopo, ma punta tutto sull’ottima scheda tecnica e su un prezzo decisamente inferiore a quello dei principali concorrenti. Ma la notizia importante di oggi è che lo troviamo al minimo storico con uno sconto di ben il 30% rispetto a quello di listino. Uno sconto super per un dispositivo uscito sul mercato da pochi mesi e che già di base costa relativamente poco.

Redmi Note 11S

Il Redmi Note 11S è sicuramente uno smartphone lowcost, ma con una scheda tecnica interessante e che si caratterizza per alcuni aspetti particolari. Ad esempio, una fotocamera principale da 108MP di livello professionale, che solitamente troviamo solo nei dispositivi di fascia più alta. Oppure per lo schermo con refresh rate a 90Hz che rende il dispositivo più fluido. Ha anche una batteria da 5.000mAh che dura fino a due giorni con un utilizzo normale del dispositivo. L’offerta non ha una data di scadenza, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Redmi Note 11S: la scheda tecnica

Il Redmi Note 11S è uno degli smartphone più interessanti nella sua categoria di prezzo. E per capirlo basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica.

Il dispositivo ha uno schermo da 6,43" con frequenza d’aggiornamento a 90Hz, che ne rende l’utilizzo più fluido. Il display ha anche una modalità di lettura 3.0 che allevia l’affaticamento degli occhi dopo un utilizzo intenso dello smartphone. Ottima anche la luminosità che tocca fino a un picco di 1.000 nit. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Helio G96 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Una delle caratteristiche che sicuramente spicca è il comparto fotografico. Il sensore principale è da ben 108 MP, poi troviamo un sensore ultra-grandangolare da 8MP, una fotocamera macro da 2MP e un sensore di profondità sempre da 2MP. La fotocamera selfie è da 16MP. Per migliorare la qualità delle immagini troviamo tante diverse modalità di scatto e anche l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

La batteria è da ben 5.000mAh e con un utilizzo normale si riescono a coprire anche fino a due giorni. La ricarica rapida da 33W permette di avere il 100% di autonomia in poco meno di un’ora. Lo smartphone integra anche un particolare sistema di dissipazione del calore che tiene sotto controllo le temperature e non permette al caldo di compromettere le componenti interne.

Redmi Note 11s in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo su Amazon il Redmi Note 11S in offerta a un prezzo di 210€, con uno sconto di ben il 30% rispetto a quello di listino. Per il dispositivo si tratta di un risparmio netto di quasi 90€. Lo smartphone è già disponibile in magazzino e la consegna avviene anche in meno di 24 ore per i clienti Prime. Per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

