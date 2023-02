Redmi Note 11S a un prezzo mai visto, lo sconto è esagerato

Se c’è una gamma di smartphone che ha conquistato il cuore degli utenti nel corso del 2022 e in questo inizio di 2023 è sicuramente quella dedicata al Redmi Note 11. Il brand di Xiaomi ha occupato con i suoi dispositivi tutta la fascia media, partendo con il modello base fino ad arrivare al Redmi Note 11 Pro+ che a tutti gli effetti è un vero top di gamma. Tra i vari dispositivi c’è anche il Redmi Note 11S, uno smartphone medio di gamma che strizza l’occhio a quelli di fascia superiore, soprattutto per alcune caratteristiche tecniche ben precise, come la fotocamera principale da 108MP (una vera chicca per appassionati) e la batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia superiore ai due giorni. Se lo vuoi acquistare direttamente su Amazon basta cliccare qui.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

L’aspetto più importante di oggi, però, è un altro e riguarda il prezzo. Lo smartphone, infatti, è in offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 35% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. Si tratta di una delle migliori promo di tutto il web per uno smartphone e difficilmente troverete un dispositivo con un rapporto qualità-prezzo migliore. Approfittatene immediatamente: le scorte sono poche e potrebbero terminare molto presto.

Redmi Note 11S

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Redmi Note 11S scheda tecnica: le caratteristiche

Il classico ottimo smartphone medio di gamma prodotto da Xiaomi (Redmi, infatti, è un brand di proprietà del colosso cinese). Basta questo per capire la bontà dello smartphone, ma analizziamo la scheda tecnica.

Partiamo dallo schermo, l’elemento che salta maggiormente all’occhio. Il Redmi Note 11S ha un display AMOLED da 6.4" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Ottima luminosità (raggiunge un picco di 1000nit) e grazie alla modalità di lettura 3.0 allevia l’affaticamento degli occhi, soprattutto dopo un utilizzo intenso del dispositivo. Sotto la scocca troviamo l’affidabile processore MediaTek Helio G96 che supporta lo smartphone in ogni azione e in ogni componente. A chiudere il cerchio 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Uno dei punti forti del dispositivo è il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Partiamo dall’ottima fotocamera principale da 108MP che assicura scatti di livello professionale e video con una risoluzione altissima. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, un obiettivo macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP che permettono di sbizzarrirci. La fotocamera per i selfie è da 16MP. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale, oramai una certezza quando si parla di foto.

Chiudiamo con un altro punto forte del dispositivo: la batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. E grazie alla ricarica rapida a 33W si impiega circa un’ora per avere il 100% di autonomia.

Redmi Note 11S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta speciale per lo smartphone lowcost di Xiaomi. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 194,80€, grazie allo sconto speciale del 35% che fa risparmiare più di 100€ sul prezzo di listino. Uno sconto eccezionale per uno degli smartphone più richiesti dell’anno. E non finisce qui. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. L’offerta è talmente allettante che potrebbe terminare a breve: affrettatevi!

Redmi Note 11S

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram