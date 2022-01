Redmi Note 9 Pro, il medio di gamma in offerta con uno sconto mai visto

Abbiamo più volte parlato degli smartphone Redmi, dispositivi che si contraddistinguono per alcune caratteristiche ben precise: componenti affidabili, ma non i più potenti in circolazione, e un prezzo decisamente inferiore alla media. Redmi d’altronde fa parte della grande famiglia Xiaomi ed è diventato un brand a sé stante proprio per attaccare la fascia di prezzo dei medio di gamma, quella che va tra i 150 e 400€. Tra i tanti dispositivi lanciati negli ultimi anni dall’azienda cinese, oggi troviamo in offerta il Redmi Note 9 Pro, che ha un po’ di mesi sulle spalle, ma che resta ancora un ottimo dispositivo.

Il Redmi Note 9 Pro è in offerta su Amazon a un prezzo di 210,10€, ben il 30% in meno rispetto a quello consigliato. Uno sconto che difficilmente si vede per uno smartphone, dove solitamente le promozioni si aggirano intorno al 15-20%. Per questo motivo è un’offerta da prendere al volo, soprattutto se si sta cercando uno smartphone medio di gamma che deve durare almeno un paio di anni. Lo smartphone ha una scheda tecnica equilibrata, con uno schermo grande, quattro fotocamere posteriori (con il sensore principale da 64 Megapixel) e una batteria che dura tranquillamente due giorni.

Scheda tecnica Redmi Note 9 Pro

Il Redmi Note 9 Pro è lo smartphone ideale per tutti coloro che non vogliono spendere una cifra elevatissima, ma che allo stesso tempo vogliono un dispositivo che non crei problemi durante il giorno, che non si blocchi mentre si utilizzano i social e che scatti anche immagini di buona qualità.

Lo smartphone ha un grande schermo da 6,67" con risoluzione FHD. Lo schermo integra anche delle tecnologie ad hoc per proteggere gli occhi dalla luce blu. Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 720 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico dà soddisfazioni a tutti coloro che amano immortalare ogni momento della giornata. Nella parte posteriore ci son ben quattro fotocamere: il sensore principale è da 64 Megapixel, con a fianco un obiettivo ultragrandangolare da 8 Megapixel, un sensore da 5 Megapixel per le foto macro e un sensore di profondità da 2 Megapixel. Presente anche una modalità notte per quando c’è poca luce e una modalità bellezza per i selfie e le foto con gli amici. La fotocamera anteriore è da 16MP.

Ottima la batteria da 5020mAh che garantisce fino a due giorni di autonomia. Grazie alla ricarica rapida da 30W si riesce ad avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora. Il lettore per le impronte digitali è presente di lato.

Redmi Note 9 Pro in offerta: prezzo e sconto

Grazie allo sconto del 30%, il Redmi Note 9 Pro è uno degli smartphone in offerta più interessanti del momento. Il dispositivo è disponibile su Amazon a un prezzo di 210,10€, con un risparmio sul prezzo consigliato di quasi 80€. Il Redmi Note 9 Pro è spedito direttamente da Amazon; quindi, si ha la garanzia che arrivi nel giro di un paio di giorni.

