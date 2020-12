Redmi Note 9T: il nuovo smartphone lowcost in arrivo

Redmi Note 9T potrebbe sbarcare a breve sul mercato. Si tratterebbe dell’ennesimo modello della serie Redmi Note 9 lanciato nel 2020 e, stando alla comparsa dello smartphone sul sito Geekbench, i tempi potrebbero essere maturi per il suo debutto ufficiale tra le proposte della serie della casa produttrice cinese.

Il nuovo telefonino di Xiaomi arriva dopo i modelli lanciati negli scorsi mesi e appartenenti alla stessa serie. Infatti, dopo i primi tre modelli lanciati in India, la casa produttrice ha puntato su delle versioni a basso prezzo della stessa linea, fino all’annuncio effettuato negli scorsi mesi dell’opzione con connettività 5G, ovvero Redmi Note 9 5G, in altri tre modelli dedicati in almeno in prima battuta al mercato cinese. Con la presentazione di Note 9T a livello globale, Redmi potrebbe dunque finalmente completare la proposta relativa alla linea, aggiungendo un altro tassello alle varianti sul tema a budget ridotto.

Redmi Note 9T, caratteristiche tecniche

Stando a quanto rivelato da Geekbench, il nuovo smartphone Redmi dovrebbe debuttare con il codice M2007J22G. Dotato, come si evince dal nome, di connettività 5G. Sul processore montato sul nuovo smartphone vi sono, però, ancora dei dubbi.

Infatti, se Geekbench riporta la presenza di un ARM MT6853T con 4GB di RAM, secondo Gizmochina ciò potrebbe non corrispondere a verità visto che la stessa versione era stata attribuita al Redmi Note 9 5G prima di scoprire, una volta in vendita, la presenza di un MediaTek Dimensity 800U. A creare ancora più scompiglio, è il fatto che la variante con 4GB di Ram non è presente in Cina, dove invece è venduto esclusivamente con tagli da 6GB e 8 GB.

Per quanto riguarda lo schermo, invece, si tratterebbe di un display FullHD+ LCD da 6,53 pollici, dotato di punch-hole nel quadrante in alto a sinistra per l’alloggiamento della fotocamera frontale. Sul retro, invece, dovrebbe essere presente una tripla fotocamera con un sensore primario da 48 MP, una lente ultra grandangolare da 8 MP e una terza con sensore da 2 MP. La batteria sarebbe, almeno sulla carta, particolarmente performante vista la capacità da 5000 mAh, con supporto di ricarica veloce a 22,5W.

Unica pecca, almeno per quanto riguarda la dotazione di base, è quella relativa al sistema operativo. Infatti, Redmi Note 9T verrebbe venduto con Android 10 preinstallato, un passo indietro rispetto alla release attualmente in circolazione, ovvero Android 11, al quale però si potrebbe accedere ottimisticamente attraverso l’aggiornamento.

Redmi Note 9T, data di lancio e prezzo

Secondo il tipster Abhishek Yadav, il Redmi Note 9T dovrebbe essere lanciato sul mercato durante il mese di gennaio 2021. Per quanto riguarda il costo, l’unica informazione certa è quella di appartenere alla fascia low cost, sebbene non vi siano al momento informazioni rispetto al prezzo di vendita effettivo.