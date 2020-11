Redmi Watch, il primo smartwatch costa 40 euro e dura 12 giorni

Il primo smartwatch a marchio Redmi è stato lanciato in Cina il 27 novembre a un prezzo davvero contenuto. Il design del nuovo Redmi Watch è piuttosto classico e richiama l’Apple Watch, ma con soli 40 euro garantisce fino a 12 giorni di autonomia grazie alla batteria da 230 mAh.

Da tempo ormai si parlava dell’arrivo di uno smartwatch per Redmi, brand che fa parte della famiglia Xiaomi. Quadrante rettangolare con display LCD da 1.4 pollici per questo dispositivo wearable che potrà essere associato sia agli smartphone Android che iOS, equipaggiato con sensore per il battito cardiaco e tutte le funzionalità indispensabili per il tracking delle attività sportive. Il Redmi Watch potrebbe presto arrivare anche in Europa, anche se più probabilmente con il nome di Xiaomi Mi Watch Lite. Le vendite in Cina sono già iniziate e il prezzo di lancio in pre-ordine parte da 269 yuan, circa 35 euro al cambio corrente.

Redmi Watch: le caratteristiche

Il primo smartwatch di Redmi ha un display LCD da 1.4 pollici con risoluzione 320×320 pixel e 120 opzioni di personalizzazione,: un quadrante che ricorda nel design gli Apple Watch della società di Cupertino. La connettività Bluetooth 5.0 e NFC e sensori di movimento a sei assi, geomagnetico, di luce ambientale e per monitorare il battito cardiaco in tempo reale 24 ore su 24.

Il Redmi Watch supporta sette modalità Sport tra cui corsa indoor, corsa all’aperto, ciclismo indoor, ciclismo all’aperto e nuoto. Tra le funzionalità troviamo il monitoraggio del sonno, il contapassi, il conteggio delle calorie e la distanza percorsa. Inoltre, sono presenti le notifiche di chiamata, promemoria dei messaggi e delle sveglie.

La batteria da 230 mAh garantisce un’autonomia fino a 7 giorni per un utilizzo standard e fino a 12 giorni con la modalità a lunga durata. Infine, lo smartwatch è resistente all’acqua fino a 5 atmosfere. Il sistema operativo è compatibile con dispositivi Android 5.0 e versioni successive e con dispositivi iOS 10 e versioni successive. La parte migliore è il peso: appena 35 grammi per un massimo comfort.

Redmi Watch: data di lancio e prezzo

Il Redmi Watch sarà in vendita sul mercato cinese in varie colorazioni. Per la cassa si potrà scegliere tra Elegant Black, Ink Blue e Ivory White, mentre per il cinturino le varianti di colore sono Elegant Black, Ink Blue, Ivory White, Cherry Blossom Powder e Pine Needle Green.

Il prezzo scontato per i pre-ordini è di 269 yuan, circa 35 euro, mentre a prezzo pieno si sale a 299 yuan, circa 40 euro. Sul mercato europeo lo smartwatch Redmi, che fa parte del brand cinese Xiaomi, potrebbe arrivare col nome di Xiaomi Mi Watch Lite a un prezzo probabilmente simile.