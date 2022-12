Natale 2022: tre smartwatch da regalarsi con gli sconti

Tra i regali di Natale più apprezzati, da sempre, ci sono quelli utili. Tra i regali di Natale tech utili ci sono certamente gli smartwatch, tanto graditi da chi li riceve poiché uniscono il piacere di indossare un accessorio a funzionalità per il monitoraggio della salute o dell’attività sportiva..

Tra i modelli di smartwatch che si distinguono per eleganza e caratteristiche tecniche ci sono il Garmin Venu Sq Music, progettato per chi non può fare a meno della musica, il Samsung Galaxy Watch4 Classic (in foto), che piacerà a chi tiene al suo benessere, e il Huawei Watch GT 3, che è perfetto per quanti ricercano un orologio dall’aspetto elegante, ma d’impatto. Questi tre modelli sono protagonisti di ottime offerte su Amazon, che li rendono ottimi regali per Natale. Ma vanno acquistati subito, perché le offerte non dureranno per sempre.

Garmin Venu Sq Music – Display AMOLED 1,41 pollici

Samsung Galaxy Watch4 Classic – Cassa 42 mm

Huawei Watch GT 3 – Cassa 46 mm

Garmin Venu Sq 2 Music : caratteristiche tecniche

Il display del Garmin Venu Sq Music è squadrato e di tipo AMOLED, misura 1,41 pollici e ha un vetro Gorilla Glass 3. E’ disponibile, ma opzionale, la modalità always-on e lo smartwatch ha una resistenza all’acqua di a 5 atmosfere (fino a 50 metri di profondità).

Questo orologio intelligente ha un design sportivo con ghiera in alluminio che si adatta praticamente a ogni look, ha abbastanza memoria per avere in archivio 500 brani musicali ed è possibile scaricare la musica da Spotify, Amazon Music e Dezeer, in base al nostro abbonamento.

Ma è nelle funzionalità dedicate alla salute che il Garmin Venu Sq Music esprime tutte le sue qualità: l’orologio monitora ogni secondo la frequenza cardiaca e invia avvisi nel caso di aritmie, monitora l’ossigenazione del sangue (SpO2) a campione e anche durante il sonno, tiene il conto del ciclo mestruale, dello stato di idratazione, del livello di stress, della qualità del sonno.

Grazie ai sensori biometrici e a quelli di movimento può fare anche la stima delle calorie bruciate. Le attività sportive monitorabili sono 25: oltre alla corsa, ci sono anche nuoto, padel, pilates, yoga e molti altri sport.

Ci sono le connessioni disponibili sono Bluetooth, WiFi ed b, quindi è anche possibile usare lo smartwatch per effettuare pagamenti contacless ai POS (registrando le proprie carte su Garmin Pay).

Infine la batteria: secondo le specifiche del produttore dura fino a 12 giorni, o fino a 26 ore quando viene attivata la modalità GPS.

Il prezzo di listino del Garmin Venu Sq Music è di 299,99 euro, ma grazie all’offerta in corso su Amazon (venditore e spedizione terzi) è scontato a 268 euro (-11%, -31,99 euro).

Samsung Galaxy Watch4 Classic: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Watch4 Classic è uno smartwatch con cassa da 42 mm e display di forma rotonda, un Super AMOLED da 1,2 pollici, always-on-display e con protezione Cornig Gorilla Glass DX.

Dotato di certificazione IP68, la più completa in fatto di resistenza a polvere e acqua, è anche impermeabile fino a 50 metri. Supporta la eSim: attivandone una con un gestore telefonico sarà possibile usare lo smartwatch anche per fare o ricevere telefonate, senza l’ausilio dello smartphone.

Il processore è l’Exynos W920 abbinato a 1,5 GB di RAM e 16 GB di storage. Il sensore Bio Active permette all’utente di fare l’ECG (elettrocardiogramma), la misurazione della pressione, della frequenza e del battito cardiaco, l’analisi della composizione corporea (impedenza bioelettrica), la rilevazione continua dell’SpO2 (ossigenazione del sangue), l’analisi della qualità del sonno e dei livelli di stress.

Oltre al Bluetooth 5.0 completano le connessioni il GPS e NFC per i pagamenti contactless e lettura dei chip delle card, mentre la batteria ha una capacità di 247 mAh.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy Watch4 Classic è di 369 euro, che scendono a 217,90 (-41%, -151,10 euro) grazie all’offerta Amazon.

Huawei Watch GT 3: caratteristiche tecniche

Huawei Watch GT 3 è uno smartwatch dedicato a chi ha un polso abbastanza grande, visto che ha una cassa da 46 mm. Il display è circolare, di tipo AMOLED e misura 1,43 pollici.

L’orologio può monitorare frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, quantità del movimento, sonno e stress e tutti questi dati vengono poi elaborati da un sofisticato algoritmo, che offre suggerimenti sul riposo e sugli allenamenti.

A proposito di allenamenti: Huawei Watch GT 3 può monitorare oltre 100 tipi di attività sportiva indoor e outdoor (è dotato di GPS) e fornire un vero e proprio piano di allenamento derivante dai parametri rilevati nel tempo. La batteria ha una capacità di 455 mAh per una durata di 14 giorni, secondo le specifiche del produttore.

Huawei Watch GT 3 ha un prezzo di listino di 269 euro che però grazie all’offerta in corso su Amazon scende a soli 189,90 euro (-29%,-79,10 euro).

