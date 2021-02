Regali di San Valentino last minute: scopri le nuove funzioni di Amazon Alexa

Il giorno di San Valentino 2021 si avvicina e per chi ancora non ha trovato un’idea originale, potrà contare sui consigli di Amazon per un regalo last minute. Amazon lancia anche una novità: Alexa diventa consigliera, con proposte di giochi interattivi per le coppie e consigli su cosa regalare alla propria metà.

La vera novità di questo San Valentino 2021 targato Amazon è quindi la possibilità di divertirsi e giocare con l’intelligenza artificiale dell’assistente virtuale Alexa. Chi possiede la quarta generazione di Echo, Echo Dot e Echo Dot con orologio, oppure dispositivi dove Alexa è supportata, potrà provare a giocare a “M’ama o non m’ama” e ancora provare a conquistare il cuore dell’assistente virtuale. Inoltre, per chi è a corto di idee, si potranno ricevere consigli da Alexa su cosa regalare, scegliendo anche tra doni virtuali per i clienti come storie, barzellette e racconti audio gratuiti da Audible.

San Valentino 2021: le novità da Alexa per divertirsi

Il giorno degli innamorati è in arrivo anche nel 2021 e Amazon lancia una simpatica iniziativa per festeggiarlo. I dispositivi che supportano Alexa potranno sfruttare le nuove funzioni a tema introdotte proprio per il San Valentino.

Gli utenti potranno chiedere ad Alexa: “Vuoi essere il mio San Valentino?”. Rispondendo a delle semplici domande e indovinandone 3 si riceverà una sorpresa e si conquisterà il cuore dell’assistente virtuale. Oppure, si potrà giocare a “m’ama o non m’ama”, e sarà proprio Alexa a dare il responso sul dilemma amoroso.

Per chi è a corto di idee sul regalo da fare alla propria metà, Alexa darà consigli personalizzati sul profilo del destinatario. L’utente dovrò rispondere ad alcune domande sulle abitudini del partner e insieme all’assistente virtuale di Amazon trovare il dono più adatto. Infine, Alexa ha preparato diversi regali virtuali per tutti i clienti: barzellette, storie, racconti audio gratuiti da ascoltare in esclusiva grazie ad Audible.

San Valentino 2021: le offerte sui dispositivi Amazon

Il regalo perfetto di questo San Valentino 2021 sembra essere proprio un dispositivo Amazon con integrazione di Alexa. Le nuove funzionalità sono infatti disponibili con la quarta generazione di Echo, Echo Dot ed Echo Dot con orologio, oltre che sugli altri dispositivi che la supportano.

Ecco le migliori offerte valide dal 10 al 17 febbraio dei dispositivi Amazon da regalare a chi si ama: