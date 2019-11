I regali tecnologici per anziani, che permettano ai nostri amici o parenti di una certa età di semplificare la propria vita e di entrare nel mondo del Web, sono certamente una valida ed apprezzata alternativa ai tradizionali regali come i profumi, le calze o le pantofole.

Quali sono i gadget tecnologici del 2019 più interessanti, più semplici da utilizzare e più graditi dai meno giovani? Puoi scoprire la nostra selezione dei 5 regali hi-tech proseguendo nella lettura di questo articolo.

I migliori regali tecnologici di Natale 2019 per gli anziani

Se vuoi riuscire a trovare il regalo hi-tech perfetto per Natale, dovresti prendere in considerazione l’utilità che possa avere per il signore o la signora a cui hai intenzione di donarlo, nonché la sua semplicità di utilizzo. Noi ne abbiamo tenuto conto nel seguente elenco, così da renderti più semplice la scelta.

Parrot Pot

Parrot Pot è un regalo tecnologico evergreen che, data la sua praticità, negli ultimi anni viene donato da tante persone ai propri cari anziani in coincidenza del periodo natalizio. Si tratta di un vaso intelligente che non ha bisogno di essere annaffiato tutti i giorni: pensa da sé al fabbisogno della pianta o dei fiori. Come? Collegandolo semplicemente alla rete Wi-Fi. Tramite l’applicazione Parrot Flower Power, la persona anziana con il pollice verde potrà decidere il livello di umidità e il momento in cui innaffiare i fiori.

Parrot Pot si rivela, quindi, perfetto per gli anziani che si trovano per un lungo tempo fuori casa, come ad esempio in vacanza. Al loro ritorno potranno ritrovare la pianta sana così come l’avevano lasciata.

Un tablet per anziani, come l’iPad Mini 5

Pensare che la tecnologia non possa aiutare le persone di una certa età è sbagliato. Sono diversi gli studi che confermano quanto la tecnologia possa rivelarsi una forma di prevenzione alla depressione. Tra i regali hi-tech da fare per il Natale 2019, il tablet per anziani è quello che più in assoluto offre continue attività di divertimento, soprattutto in quei contesti come le case di riposo o nei momenti di solitudine dove le giornate possono rivelarsi monotone.

Tra i tablet per anziani, ti consigliamo l’iPad Mini 5. Apple, nella progettazione dei suoi prodotti mira, infatti, ad un target illimitato, non soltanto col fine di incrementare i profitti, ma anche per mettere la propria qualità al servizio di tutti: e l’iPad Mini 5 è la perfetta sintesi! L’iPad Mini 5 non ha caratteri piccoli: questi sono sostituiti da lettere brillanti e icone vivide, le app sono “a portata di tap” ed alcune di esse sono pensate proprio per intrattenere i nonni, come ad esempio “Saperi del Nonno”, una raccolta di antichi detti e perle di saggezza molto amate da chi ha superato da un po’ gli “anta”.

Un cellulare per anziani come Brondi

Seppur siano diversi gli anziani che possano imparare in fretta ad utilizzare uno smartphone, dopo tot anni la vista si abbassa, e per molti può essere difficile leggere bene il tastierino: tra i gadget tecnologici per il Natale 2019 potresti pensare allora ad un cellulare con i tasti grandi.

L’azienda Brondi ha creato una collezione di telefoni particolarmente indicata per gli anziani, la linea Easy Phones Standard. In particolare, Amico Semplice + Brondi è un cellulare davvero semplice da usare, grazie ai tasti particolarmente grandi, che permettono di digitare in maniera agevolata il numero di telefono. Non manca nemmeno il salvavita, grazie al pulsante SOS che, una volta premuto, chiama i contatti memorizzati.

Un lettore ebook, come il Kindle PaperWhite

Gli anziani amano gli ebook perché, oltre a rappresentare un peso minore rispetto ai libri cartacei, la loro lettura attraverso un eReader garantisce un miglior comfort, in quanto è possibile, ad esempio, ingrandire i caratteri ed aumentare il contrasto tra il testo e lo sfondo.

Tra i gadget tecnologici del 2019, la miglior scelta non può che ricadere sul noto Kindle PaperWhite: lo schermo ha una densità pari a 300p, che permette di leggere qualsiasi testo; il nuovo font Bookerly semplifica ulteriormente la lettura dei libri. Questo lettore e-book può essere acquistato al prezzo di 129,99 euro su Amazon.

Robot aspirapolvere, come l’iRobot Roomba 960

Se cerchi dei regali hi-tech per anziani, potresti indirizzarti verso uno strumento tecnologico che possa aiutarli nella vita di tutti i giorni. Il robot aspirapolvere, che raccoglie la sporcizia sul pavimento, è quello che al momento di meglio ci possa essere.

L’iRobot Roomba 960 assicura una pulizia completa di tutta la casa, grazie al sistema di navigazione iAdapt 2.0 con Visual Localization. Tramite l’applicazione ufficiale è possibile anche impostare l’orario in cui far partire il robot, funzione molto utile quando i nonni non sono presenti in casa.