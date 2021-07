Rete mobile non disponibile: come cambiare subito provider

Sono diversi i casi per i quali la rete mobile potrebbe essere non disponibile: il più banale è la mancanza di campo, che si può verificare, per esempio, quando si è in galleria o sottoterra (come in metropolitana).

Tuttavia, esistono anche altre motivazioni per le quali la rete potrebbe non essere disponibile: vediamo di seguito quali sono le più frequenti e cosa fare per cercare di risolvere il problema.

Come reagire in caso di rete mobile non disponibile

Ci sono tante piccole cose che si possono fare nel caso di rete non disponibile. La prima consiste nel verificare le impostazioni di rete del proprio smartphone, sul quale ci potrebbe essere una configurazione sbagliata.

Si consiglia di seguire il percorso Impostazioni > Wireless e Reti > Rete Mobile > Operatore: si dovrà quindi selezionare il proprio operatore telefonico e riavviare il telefono in modo tale da applicare le modifiche (il percorso è valido per gli smartphone Android e potrebbe cambiare leggermente con il sistema iOS).

In alcuni casi potrebbe essere sufficiente riavviare il telefono o aggiornare il software, in modo tale da verificare se la rete mobile sarà di nuovo disponibile. In altri potrebbe essere necessario inserire il codice di sblocco *#*#4636#*#*.

Si dovrà poi seguire il percorso Informazioni telefono > Test Ping Run o Invia Ping di Test: a questo punto si dovrà spegnere la radio e riavviare il telefono. Un’altra strada consigliata consiste nel controllo della scheda SIM, la quale potrebbe essere danneggiata, sporca o inserita male.

Rete mobile non disponibile e cambio provider

Nell’ipotesi in cui dopo aver provato con le operazioni indicate nel paragrafo precedente, si dovessero avere ancora problemi con la rete mobile, si potrebbe contattare l’assistenza clienti del proprio operatore, oppure decidere di cambiare provider.

In questa seconda ipotesi, ci sono alcune cose da tenere a mente nella scelta di un nuovo operatore: la prima è che esiste una distinzione tra operatore tradizionali e operatori virtuali e che i primi sono di gran lunga più veloci dei secondi. Per quanto riguarda, invece, la copertura di rete è pressoché la stessa.

La seconda è che oggi sono molto convenienti le offerte mobile di tipo all inclusive, che prevedono sempre un bundle di minuti, messaggi e Giga, e che un’analisi comparativa tra le offerte è il modo migliore per trovare quella che si adatta meglio ai propri bisogni.

Scopri le migliori offerte mobile per cambio provider

Le migliori offerte mobile a meno di 10 euro al mese

La buona notizia, nel caso in cui si volesse cambiare il proprio provider di telefonia mobile, consiste nel fatto che ci sono un gran numero di tariffe di tipo all inclusive che si possono attivare direttamente online a meno di 10 euro al mese.

Quello che cambia è che alcune sono valide soltanto nel caso di passaggio da determinati operatori, mentre altre possono essere sottoscritte da tutti. Un primo esempio di offerta mobile valida per tutti è la proposta commerciale di Iliad.

La promozione Giga 80 ha un costo di 7,99 euro al mese + un contributo una tantum pari a 9,99 euro, nella quale sono compresi 80 Giga di Internet, oltre che chiamate e messaggi senza limiti.

Tra le offerte di maggiore convenienza troviamo quelle di Very Mobile, l’operatore virtuale di WINDTRE, il quale propone:

una promozione al costo di 5,99 euro al mese, valida per tutti e che comprende minuti e messaggi senza limiti e 100 Giga di Internet;

una promozione al costo di 6,99 euro al mese, valida per tutti e che comprende minuti e messaggi senza limiti e 200 Giga di Internet.

pusu è un altro operatore virtuale con il quale si possono attivare delle offerte valide per tutti, quali Spusu 100, disponibile al costo di 9,99 euro al mese e che comprende:

2.000 minuti di chiamate;

500 SMS;

100 Giga di Internet + 200 Giga di riserva (la quale viene accumulata con i minuti, messaggi e Giga residui del mese precedente).

Vodafone ha lanciato una promozione al costo di 9,99 euro al mese – chiamata Special 100 Digital Edition – la quale comprende chiamate e messaggi illimitati e 100 Giga di Internet. Potrà essere attivata dai clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO.

Tra le proposte dell’operatore virtuale di Vodafone, ovvero ho. Mobile, troviamo una promozione disponibile al costo di 8,99 euro al mese, la quale è attivabile da tutti i nuovi numeri e dai clienti Kena Mobile. La tariffa comprende 50 Giga di Internet, minuti e messaggi illimitati + un contributo di attivazione e di costo della SIM una tantum pari a 9,99 euro.