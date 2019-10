Retrocompabilità PlayStation 5: cosa sappiamo finora

15 Ottobre 2019 - Manca ancora più di un anno all’uscita della Sony PlayStation 5 e già sembra scricchiolare uno dei capi saldi che doveva caratterizzare la nuova e attesissima consolle della casa giapponese. Parliamo della retrocompatibilità della PS5 che permetterebbe l’esecuzione dei giochi PS4 sulla nuova piattaforma videoludica del marchio del Sol Levante.

L’indiscrezione arriva direttamente dalla casa giapponese: la PlayStation 5 potrebbe essere lanciata sul mercato senza la retrocompatibilità, non permettendo ai suoi utenti di giocare con i vecchi, ma ancora attuali, giochi della PlayStation 4 o, nella migliore delle ipotesi, la PS5 potrebbe disporre di una libreria assai limitata di giochi per PS4. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

PlayStation 5: retrocompatibilità sì o no?

Annunciata dai vertici della Sony e confermata da una serie di indiscrezioni e rumors degli addetti ai lavori, il tema della sbandierata retrocompatibilità della PS5 si tinge di giallo. In particolare, nelle ultime ore, se da un lato sono state diffuse le immagini di un brevetto risalente al 2017 che prevede proprio la retrocompatibilità sulla PS5 firmato da Mark Cerney, architetto capo della PS4, dall’altro è lo stesso Cerney a dichiarare in una recente intervista che il team di sviluppo della PlayStation 5 sta facendo tutto il possibile per verificare se può essere assicurata una completa compatibilità con i videogiochi della PS4.

Retrocompatibilità limitata?

Le dichiarazioni di Mark Cerney danno da pensare. Che si tratti di una strategia ideata appositamente da Sony? Ovvero seguire la stessa strada battuta da Microsoft che ha iniziato il processo di retrocompatibilità sulla sua ultima console partendo da una selezione limitata di titoli al momento del lancio per poi espanderla pian piano nel tempo. È comunque ancora presto per fare previsioni, manca più di un anno al periodo pre-natalizio del 2020, quando è previsto il lancio ufficiale della PS5.

PlayStation 5: disco SSD?

Pochi giorni fa il celebre magazine videoludico nipponico “Famitsu” ha pubblicato online una scheda che illustra tutte le specifiche tecniche della PS5. La redazione giapponese sembra confermare le numerose indiscrezioni apparse in rete negli ultimi mesi che parlano di una PS5 equipaggiata con un disco SSD personalizzato per accedere ai dati ad altissima velocità e ottenere una migliore esperienza di gioco. Confermata anche la presenza di un chip AMD x86-64 Ryzen “Zen 2” con otto core e 16 thread ideato ad hoc e la GPU dotata di un processore customizzato AMD Radeon basato sulla tecnologia RDNA con unità di elaborazione audio 3D separata e output con risoluzione teorica fino a 8K.