Ricercatori in piazza contro fake news

(ANSA) – CAGLIARI, 21 SET – La scienza incontra i cittadini in centro città. Anche per combattere le bufale, le dicerie e le fake news. O magari per fare chiarezza ad esempio – grazie a un gazebo ad hoc – sulle tecniche impiegate dai Ris sulla scena del crimine. Spaziando in tanti settori, dagli alieni alla fisica, passando per la medicina. Al via anche a Cagliari alla Notte europea dei ricercatori, in programma venerdì 28 settembre in piazza Garibaldi. L’evento fa capo al progetto europeo Sharper “European researchers’ night”, al quale aderiscono 12 città italiane. “Viviamo un’epoca di bufale e dicerie anti scienza – ha sottolineato il rettore Maria Del Zompo – la Notte è utile anche per dare certezze. Siamo a disposizione per fugare dubbi e spiegare ai cittadini la scientificità e le regole che governano le nostre ricerche”.

ANSA | 21-09-2018 12:56