Rick and Morty: i fan gioiscono per l'ultima notizia

Gli appassionati di serie d’animazione per adulti conosceranno bene Rick and Morty, famoso show statunitense altamente irriverente. Creato da Justin Roiland e Dan Harmon, viene catalogato nel genere comic horror e nasce come parodia di Ritorno a Futuro. La prima stagione, composta da 11 episodi, esce su Netflix, dove attualmente è possibile guardare quattro stagioni.

La società di produzione Adult Swim è a lavoro su altri progetti. Tra questi troviamo uno spin-off dedicato ai Vindicators, supereroi intergalattici della terza stagione, che hanno il compito di sconfiggere il crimine e salvare la popolazione terrestre. Gli altri sono ispirati a Your Pretty Face Is Going to Hell, Robot Chicken e Aqua Teen Hunger Force. Il Progetto più importante, in questo momento, è decisamente lo spin-off. Nel frattempo, il pubblico attende l’uscita della quinta stagione, che negli Stati Uniti sarà disponibile dal 20 giugno. In Italia non si hanno notizie ufficiali.

Spin-off Rick and Morty: la trama

Adult Swim vuole espandere l’universo di Rick and Morty con quattro nuove serie, tra cui uno spin-off. Questo progetto dovrebbe essere composto da 8 o 10 episodi da distribuire esclusivamente in streaming.

La serie racconterà le avventure dei Vindicators, ovvero Supernova, Vance Maximus, Alan Rails, Crocubot e Noob Noob, intenti a combattere il crimine. Sarà ambientata a cavallo della terza stagione: nell’episodio intitolato "Vindicators 3: The Return of Worldender", dove Rick and Morty conoscono per la prima volta i supereroi che viaggiano tra le galassie per combattere le ingiustizie.

La produzione è affidata a Erica Rosbe, Sarah Carbiener, Dan Harmon e Justin Roiland che si dicono molto soddisfatti di questo progetto. Con questi cortometraggi divertenti e irriverenti Adult Swim vuole offrire un nuovo formato al segmento di pubblico più giovane della serie madre. Sarà anche uno show in cui si sperimenterà molto.

Lo spin-off dovrebbe uscire alla fine di quest’anno oppure agli inizi del 2022. Nel frattempo, il pubblico attende la quinta stagione della serie madre.

Rick and Morty: quando arriva la quinta stagione

Mentre il progetto legato allo spin-off prende forma, il pubblico attende la quinta stagione di Rick and Morty, che uscirà il 20 giugno negli Stati Uniti. Il capitolo sarà formato da 10 episodi e non si sa ancora se sarà suddiviso in due fasi, come è già successo per alcune delle precedenti stagioni.

In Italia non si hanno ancora notizie certe legate alla data di pubblicazione, per cui dovremo attendere il calendario ufficiale di tutte le novità di Netflix. Nel frattempo, è possibile guardare le prime quattro stagioni della serie sulla piattaforma.