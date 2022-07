L'accessorio definitivo per pulire smartphone e computer

Sappiamo che i nemici dei dispositivi elettronici sono polvere, umido e calore. Ebbene, nonostante, molti device siano certificati per essere schermati contro la polvere, purtroppo, con il passare del tempo, questa si insinua al di sotto di cover o scocche, tra i tasti o a volte anche nei piccoli interstizi delle porte USB o HDMI causando l’impossibilità di connessione o di ricarica del dispositivo.

L’unico modo per ripristinare il corretto funzionamento di un dispositivo, sia esso un computer, uno schermo, un laptop, un tablet o uno smartphone, consiste nel pulirlo a fondo. Ma come fare visto che, come abbiamo detto, i dispositivi elettronici non tollerano l’uso di acqua e detergenti? In genere si usa l’aria compressa. Ma non tutti possiedono un compressore e in ogni caso se ne dovrebbe usare uno abbastanza delicato da non compromettere la funzionalità dei circuiti, ma sufficientemente potente da rimuovere la polvere e lo sporco. L’alternativa più usata sono le bombolette di aria compressa, che non sono particolarmente economiche e, soprattutto, creano un bel po’ di rifiuti. Ecco, che ci viene in soccorso il rimuovi polvere elettrico a aria compressa senza fili e ricaricabile, oggi anche in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante.

Rimuovi polvere a aria compressa: caratteristiche tecniche

Il rimuovi polvere a aria compressa ha una forma ergonomica per essere impugnato agevolmente e offrire il massimo controllo del getto d’aria, anche verso punti dei dispositivi elettronici particolarmente piccoli o delicati.

Essendo un dispositivo senza fili è trasportabile facilmente ovunque e offre un getto d’aria prodotto da una ventola che gira a 33.000 giri al minuto, che può togliere facilmente polvere e sporco. L’autonomia di lavoro è di 30 minuti consecutivi, grazie alla batteria è da 6.000 mAh con ricarica da 10 W (tramite la porta USB servono 3 ore per la ricarica completa).

Nel kit è incluso anche un ugello sottile e rimovibile utile per intervenire nei piccoli interstizi difficilmente raggiungibili.

Sono disponibili due modalità di pulizia: Manuale per intervenire manualmente con il getto d’aria e manovrare le diverse intensità adatto a superfici e interstizi molto piccoli; modalità Auto per avere un flusso continuo di aria da dirigere verso superfici più estese.

Rimuovi polvere a aria compressa: l’offerta Amazon

Il rimuovi polvere a aria compressa ha già un ottimo prezzo di listino, perché è venduto a 69,99 euro, ma oggi è in sconto su Amazon a 59,49 euro (-10,50, -15%). A questo prezzo è di sicuro un dispositivo da mettere in casa e tenere sempre carico.

Rimuovi polvere a aria compressa – Batteria da 6.000 mAh