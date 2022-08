Ring, l'allarme smart a prezzo crollato: mai così conveniente

Lampadine, termostati e telecamere sono di certo i dispositivi per la smart home più conosciuti (e acquistati) dal grande pubblico, ma non sono affatto gli unici. Di device smart controllabili con smartphone e app se ne trovano di ogni tipo, tutti pensati per migliorare la vita in casa e facilitare un gran numero di azioni che svolgiamo quotidianamente.

Il kit Ring Alarm da 10 pezzi ne è un esempio: sfruttando vari sensori e una telecamera ad alta definizione, questo allarme domestico consente di monitorare la propria abitazione da smartphone e ricevere notifiche nel caso in cui . Il kit è oggi tra le migliori offerte su Amazon, con uno sconto che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre e fa risparmiare diverse centinaia di euro sull’acquisto di questo allarme smart.

Ring Alarm kit da 10 pezzi: caratteristiche e funzionalità

L’allarme domestico smart in offerta su Amazon è di Ring (marchio del gruppo di Jeff Bezos) ed è composto da un totale di 10 pezzi. Oltre alla telecamera IP ad alta risoluzione, l’allarme è composto dalla stazione base (che svolge il compito di hub centrale di controllo), un amplificatore di portata del segnale, un tastierino numerico per l’attivazione e disattivazione dell’allarme, quattro sensori di contatto e tre sensori di movimento.

Così come è composto, il sistema consente di monitorare un’abitazione di medie dimensioni, ma è facilmente scalabile e adattabile a case e appartamenti di qualunque superficie. La stazione base del Ring Alarm è infatti in grado di gestire fino a 100 sensori contemporaneamente: sarà così possibile acquistare nuovi sensori di contatto o movimento e aggiungerli al sistema già esistente direttamente dalla app.

Uno dei punti di forza dell’allarme smart di Ring, infatti, è la possibilità di installarlo e configurarlo in completa autonomia, senza che sia necessario ricorrere ai servizi di un tecnico. I sensori sono dotati di batteria (a lunga durata) e possono essere installati a muro in maniera immediata; la stazione base, invece, deve essere collegata a una presa di corrente e alla rete Wi-Fi di casa. Tutto il processo di configurazione si fa dall’app Ring: in una manciata di minuti l’allarme smart sarà pronto all’uso.

Sempre dall’app è possibile poi gestire le varie funzionalità del sistema di allarme. Si può, ad esempio, accedere alle immagini in diretta della telecamera e accertarsi che in casa sia tutto come dovrebbe (oppure è possibile vedere cosa sta facendo il nostro animale domestico), ricevere notifiche di intrusione e molto altro ancora.

Ring Alarm in offerta su Amazon: sconto e prezzo

L’allarme smart del marchio Amazon è tra le migliori offerte di oggi sul portale di e-commerce per eccellenza. Capire il perché non è affatto complesso: il kit da 10 pezzi è disponibile con uno sconto del 43% sul listino e costa 259,99 euro. Il risparmio è notevole sia rispetto al prezzo originario, sia nel caso in cui si decidesse di comprare singolarmente ogni pezzo del kit. Nel primo caso si risparmiano poco meno di 200 euro; nel secondo caso, invece, il risparmio è più contenuto ma ugualmete interessante (circa 120 euro). Insomma, un’offerta da non lasciarsi assolutamente scappare per migliorare la sicurezza della propria abitazione.

Ring Alarm, allarme domestico smart composto da 10 pezzi con Ring Indoor Cam