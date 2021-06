La luce perfetta per video TikTok e streaming YouTube a un prezzo mini

C’è un accessorio che ogni tiktoker o youtuber che si rispetti deve avere per realizzare video e dirette streaming: una ring light. Si tratta di una speciale lampada di forma circolare montata su un treppiede con al centro un supporto per smartphone o macchina fotografica che fornirà la luce perfetta per ogni vlog da postare sui social.

Scegliere la ring light più adatta alle proprie esigenze non è facile, perché questi accessori indispensabili per chi realizza video sono molti e differiscono per grandezza, tipo di luce emessa se fredda o calda, se fissa o dimmerabile, grazie a una manopola che permette di regolarne l’intensità. Se la scelta è vasta, c’è una risposta che soddisferà qualsiasi esigenza: la Ring Light di Coolhood in vendita su Amazon con lo sconto del 64%. Coolhood offre un treppiede in alluminio regolabile, un anello da 10 pollici con luce dimmerabile, 18 modalità di illuminazione RGB e una testa girevole di 360 gradi per avere massima libertà di movimento. Non mancano poi un telecomando e app dedicata per controllare l’intensità della luce a distanza: non una semplice ring light, ma un assistente per girare i propri video da soli a un prezzo davvero bassissimo.

Ring Light Coolhood: le caratteristiche

La Ring Light di Coolhood è dotata di un treppiede in alluminio che si estende da 30 cm a 136,9 cm, ideale sia per essere posizionata su un tavolo per primi piani e tutorial di make-up, che per video a tutta figura. Il fondo del pad è in gomma antiscivolo, così da proteggere sia pavimento che scrivania durante l’uso. Inoltre, è fornita una pratica borsa per il trasporto e l’uso all’aperto anche con GoPro.

Lo smartphone o la fotocamera andranno posizionati nel supporto che si trova al centro dell’anello LED dal diametro di 10 pollici, che offre una luce dimmerabile. Si potrà scegliere tra un tono bianco, bianco caldo e giallo caldo. Le modalità di illuminazione RGB sono 18, ognuna a sua volta regolabile. La temperatura di colore varia tra 2500 K e 6500 K, così da poter avere la giusta illuminazione per ogni tipo di video: da TikTok e i tutorial, fino agli streaming su YouTube e gli altri social network.

Un’altra caratteristica davvero importante è la presenza di una testa girevole di 360 gradi dotata di ingresso USB. I vlogger potranno direzionare la luce in qualsiasi angolazione, aiutandosi anche con l’uso del telecomando Bluetooth in dotazione, oppure con l’app dedicata. La Ring Light si trasforma così in un vero e proprio assistente, per ottenere video perfetti anche quando si è da soli.

Ring Light Coolhood: l’offerta

La Ring Light di Coolhood possiede tutte le caratteristiche necessarie a renderla la luce perfetta per realizzare i propri video, ma l’offerta su Amazon la rende un prodotto imperdibile. Con uno sconto del 64%, potrà essere acquistata a soli 25,49 euro invece di 69,99.

Ring Light di Coolhood per video perfetti