Il ripetitore wireless per migliorare il WiFi con 16 euro

WiFi, gioia e dolori: la connessione a Internet senza fili è ormai diffusa nella maggior parte delle prime case italiane, ma non in tutte è ottimale. A volte il fornitore del servizio offre una connessione tutt’altro che eccellente, altre volte è invece la casa stessa il problema: se ci sono molti muri, lunghi corridoi o una planimetria complessa è difficile portare il segnale ovunque.

E, anche se ci riusciamo, spesso il risultato è una bassa velocità di navigazione e download. Ciò comporta, ad esempio, che se il router è nella zona giorno è difficile guardare un film in streaming nelle camere da letto: o il segnale cade, o la velocità è bassa e lo streaming si interrompe. Peggio ancora quando la connessione si usa per lavorare in smart working: è ancora più frustrante. La soluzione a questo problema è quasi sempre un ripetitore WiFi che estende la portata del segnale e, molto spesso, ci permette di portare una buona connessione anche in stanze molto lontane. Quale comprare? Dipende anche dal prezzo e, al momento, c’è un ripetitore WiFi con un prezzo ridicolo: è il TP-Link TL-WA850RE.

TP-Link TL-WA850RE: caratteristiche tecniche

TP-Link TL-WA850RE non è un prodotto di alta gamma, ma è spesso sufficiente per la casa tipo italiana. Dotato di due antenne e di una velocità massima di 300 Mbps, può bastare per guardare un film in streaming o per navigare, anche in più persone contemporaneamente (non chiedetegli, però, due film insieme).

Questo ripetitore si installa a muro, direttamente sulla presa elettrica, e capta il segnale del router per poi “rimbalzarlo" nel resto della casa. Indicativamente, quindi, va messo a metà strada tra il router e l’ultima stanza dove portare Internet wireless. La configurazione è molto semplice, grazie al tasto WPS (che va premuto contemporaneamente anche sul router principale).

E’ compatibile con i router certificati WiFi 802.11b/g/n (praticamente tutti) e si aggancia al canale a 2,4 GHz. Tramite l’app Tether di TP-Link è possibile gestire in modo molto semplice sia il router che il/gli extender del segnale.

TP-Link TL-WA850RE: l’offerta Amazon

TP-Link TL-WA850RE è quindi un buon prodotto, e TP-Link è un buon marchio con una grande storia in fatto di sistemi di connessione, che ha come utente tipo il consumatore medio, che non ha grande conoscenza di reti e ha bisogno di un prodotto facile da installare.

Chiaramente sul mercato si trovano extender molto più sofisticati e performanti, ma non sono così facili da usare. Né costano così poco: TP-Link TL-WA850RE ha un prezzo di listino di appena 19,99 euro ed è persino in sconto su Amazon a 16 euro (-20%).

TP-Link TL-WA850RE – Ripetitore Wireless Wifi Extender 300 Mbps