Ritorno a scuola: è arrivata la pagina Amazon per risparmiare

Come ogni anno, a fine agosto si avvicina a grandi passi il rientro a scuola dei bambini e dei ragazzi. Vacanze agli sgoccioli per tutti e bisogna già pensare alla lista di libri, materiale di cancelleria e, ultimamente, anche dispositivi elettronici che i nostri figli useranno nell’anno scolastico 2022/23. Come ogni anno, anche quest’anno Amazon viene incontro a milioni di italiani con una specifica sezione del suo ecommerce.

Il senso di questa sezione è chiaro: ormai su Amazon c’è tutto, in enormi quantità e con una enorme varietà di offerta. Perdersi è più facile che risparmiare, se si va di fretta o se non si ha una guida. Ed ecco la guida: un’apposita pagina Amazon che, da oggi al 1° ottobre, raccoglierà tutte le offerte migliori sul materiale necessario per l’anno scolastico. Si tratta, in sostanza, di una enorme pagina filtro per dividere l’offerta presente su Amazon in base al tipo di prodotti, all’età del bambino o ragazzo, alla scuola frequentata. A proposito di scuola frequentata: Amazon mette anche a disposizione il portale per verificare quali libri adottati dalle scuole possono essere comprati online, spesso con lo sconto.

Back to School Amazon

La grande pagina dedicata da Amazon al Back to School include diverse categorie. Le principali sono le seguenti, vi basterà cliccare sui link per visitare le sezioni:

Adozioni libri scolastici Amazon

Se farete click (o tap, se ci leggete da mobile) sul primo dei link qui sopra verrete portati al portale www.adozionilibriscolastici.it di Amazon, all’interno del quale troverete in home una cartina geografica dell’Italia divisa in regioni. Cliccando su ogni regione potrete poi scegliere la provincia e poi il comune e, infine, la scuola di vostro figlio.

A questo punto, dopo aver selezionato la classe che vostro figlio frequenterà nell’anno scolastico 2022/23, potrete trovare l’elenco dei libri di testo adottati da quella classe che sono disponibili su Amazon. Attenzione: non è detto che siano tutti i libri richiesti per quella classe, sono solo quelli richiesti che sono anche disponibili su Amazon.