Tornano i Lego Bionicle: tutto quello che devi sapere

Nella finzione combattevano dopo essere atterrati a bordo di capsule, nella realtà si rivelarono davvero un’arma imbattibile, ma di marketing. Così potente da salvare la Lego, il colosso danese dei mattoncini, dal fallimento. Si tratta dei Bionicle, le action figure costruibili venute fuori da uno strano mash-up tra robotica, estetica Lego e cultura maori. Il 2021 è un anno importante per il celebre set componibile trasformatosi in fenomeno culturale: cade quest’anno, infatti, il ventennale della serie.

Oggi quella fondata a Billund nel 1932 è un’azienda modello. Cresce a un ritmo sostenuto, ormai da dieci anni, e ha lanciato sul mercato prodotti innovativi. Ha inoltre assunto e adottato una nuova politica con al centro la sostenibilità ambientale. Difficile pensare che negli anni Novanta fosse tutto il contrario: a causa di alcuni investimenti sbagliati, Lego si trovava sull’orlo del fallimento. Serviva un’idea geniale, ma quale?

I Bionicle furono l’idea vincente del pubblicitario Christian Faber dell’agenzia Advance di Copenaghen. Faber stava combattendo contro un tumore benigno al cervello e immaginò che nelle pillole che ingeriva ci fossero dei minuscoli robot per combattere la malattia. Dall’intuizione "medica" alle capsule dei Bionicle, il salto del brillante pubblicitario fu breve.

Ciò che rende caratteristici i robot, ognuno afferente a un diverso elemento (terra, fuoco, vegetazione, ghiaccio, ecc) è l’imprinting "Maori". Il mondo dei Bionicle è infatti ispirato alla cultura degli indigeni polinesiani, che infatti si sono lamentati con la compagnia della Danimarca per l’uso improprio di alcune parole, afferenti all’universo religioso e considerate per questo sacre.

L’altra caratteristica chiave del successo delle action figure è la cross-medialità di una serie che spazia tra libri, fumetti, videogiochi e film. Ogni prodotto rappresenta un "mattoncino" di cui è fatto l’edificio di storie che fanno da background narrativo ai Bionicle. Un complesso di idee e suggestioni che esercita tutt’oggi un forte ascendente sugli appassionati.

La risposta è in un recente sondaggio per scegliere il set che l’anno prossimo commemorerà i novant’anni del mattoncino, gli eroi biomeccanici si sono totalizzati primi, sbaragliando la concorrenza. Attendiamo allora il loro ritorno.

A proposito di celebrazioni (stavolta dei 25 anni) Lego ha in passato lanciato un set dedicato alla serie tv Friends, in occasione della reunion. Fenomeni culturali a parte, con i mattoncini si può fare davvero di tutto: ad esempio, ecco il drone che si costruisce con i Lego.

Giuseppe Giordano

