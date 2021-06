Roaming in Europa: le offerte per viaggiare nell'estate 2021

L’estate 2021 è già iniziata e sono in tanti gli italiani che hanno già prenotato le vacanze estive, l’occasione perfetta per rilassarsi dopo un anno difficile.

Se le destinazioni fuori dal continente sono difficili da raggiungere, tra regole da rispettare e quarantene obbligatorie, viaggiare in Europa dovrebbe essere molto semplice, grazie alla presenza del Green Pass.

Vediamo allora quali sono le migliori offerte in roaming in Europa per riuscire a connettersi in mobilità anche durante un viaggio estivo.

Roaming in Europa con le promozioni Iliad

Iliad è un operatore di telefonia mobile che si è fatto parecchio apprezzare nel corso degli anni, grazie all’economicità delle sue proposte commerciali, che hanno un prezzo fisso e un livello di copertura pari al 99,6% di tutto il territorio nazionale.

Le tariffe mobile proposte da Iliad sono per tutti e possono essere attivate sia in portabilità, sia su un nuovo numero di telefono. Si tratta di offerte che hanno validità anche in roaming in Europa e che, pertanto, potrebbero risultare essere molto vantaggiose.

Tra le migliori promozioni Iliad da scegliere per chiamare e navigare in vacanza c’è senza dubbio l’offerta in edizione limitata Iliad Giga 120, disponibile al costo di 9,99 euro al mese e che, dove disponibile, permette di connettersi con la rete 5G.

La promozione comprende:

120 Giga di Internet al mese in Italia;

minuti e SMS illimitati verso i numeri fissi e mobili sia in Italia, sia in Europa in roaming;

6 Giga di traffico in roaming Europa;

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili internazionali in più di 60 destinazioni estere.

Tra i servizi compresi nella promozione ci sono anche Mi richiami, Hotspot, Nessuno scatto alla risposta, Piano tariffario, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica, Portabilità del numero.

Un’altra offerta da prendere in considerazione nel caso di viaggio all’estero è Iliad Giga 80, che ha un costo di 7,99 euro al mese + 9,99 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM.

Il piano mensile comprende:

80 Giga di Internet al mese in Italia;

minuti e SMS illimitati verso i numeri fissi e mobili sia in Italia, sia in Europa in roaming;

5 Giga di traffico in roaming Europa;

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili internazionali in più di 60 destinazioni estere.

Scopri di più sulle promozioni telefoniche per l’estate 2021

TIM International Promo

TIM propone un’offerta internazionale al costo di 9,99 euro al mese che potrà essere attivata esclusivamente online e che permette di navigare, chiamare e chattare in libertà.

La promozione comprende:

50 Giga di Internet;

la possibilità di chattare senza limiti sulle principali piattaforme di messaggistica istantanea, quali WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat, Line;

minuti illimitati;

SMS illimitati;

i servizi Lo Sai e Chiama Ora di TIM inclusi.

I minuti per chiamare l’estero sono i seguenti:

888 minuti per chiamare la Cina;

500 minuti per chiamare la Romania;

300 minuti per chiamare Australia, Austria, Francia, Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Canada, Cipro , Grecia, Hong Kong, Giappone, Colombia, Danimarca, Finlandia, India, Israele , Lettonia, Lituania, Malesia, Marocco direttrice solo fisso, Messico , Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo , Repubblica Ceca, San Marino, Singapore, Slovenia, Stati Uniti, Sud Korea, Svezia, Ungheria;

60 minuti per chiamare l’Ecuador, Egitto, Filippine, Moldavia, Nigeria, Ucraina.

Per i Paesi che non sono inclusi nei 300 minuti internazionali e per i minuti in eccesso saranno applicate le tariffe di TIM International Base.

Roaming UE con altri operatori di telefonia mobile

Diversi operatori di telefonia mobile, quali Vodafone e il suo operatore virtuale ho. Mobile, hanno sui loro siti ufficiali delle pagine che permettono di conoscere quali servizi si avranno in roaming a seconda del Paese nel quale ci si sposta.

Per quanto riguarda WINDTRE, sarà possibile utilizzare in roaming Europa la propria offerta nazionale. Basterà inserire, in una landing dedicata sul sito dell’operatore, il costo mensile della propria offerta e si potrà conoscere quanti Giga potranno essere utilizzati in Unione europea.

Nel caso in cui i Giga che si possono utilizzare all’estero fossero superiori a quelli inclusi nella propria offerta nazionale, allora in roaming Europa si potranno utilizzare tutti i Giga a propria disposizione, senza dover sostenere costi aggiuntivi.

L’offerta nazionale sarà valida nei Paesi dell’ Unione Europea, ai quali si aggiungono quelli dell’Area Economica Europea (EEA), ovvero Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (esclusa la repubblica Turca di Cipro del Nord) Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Guyana francese, La Réunion, Mayotte, Martinica) Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Per il Regno Unito, al momento e fino a diversa espressa indicazione, WINDTRE applica la stessa tariffazione valida per i paesi compresi nell’Unione Europea.