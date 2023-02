Roborock S7 Pro Ultra: con lo sconto su Amazon è da comprare ora

Se molti sognano un robot aspirapolvere e lavapavimenti è perché ci sono robot aspirapolvere e lavapavimenti da sogno. Ma sono i top di gamma, che costano moltissimo e che in pochi possono permettersi. Chi vuole continuare a sognare, però, può approfittare delle offerte su Amazon come quella in corso su Roborock S7 Pro Ultra, un robot che aspira, lava, si svuota e si pulisce tutto da solo. Come dice Roborock a voi non resterà assolutamente nulla da fare, se non svuotare ogni tanto i serbatoi.

Roborock S7 Pro Ultra – Robot aspira e lava – Con stazione di svuotamento

Roborock S7 Pro Ultra: caratteristiche tecniche

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock S7 Pro Ultra è un sistema di pulizia completo. Infatti nel robot sono presenti due vaschette, una da 400 ml per la raccolta della polvere e una da 200 ml in cui viene caricata l’acqua che inumidisce il pannetto usato per il lavaggio dei pavimenti.

La stazione di ricarica invece, assolve a quattro funzioni fondamentali: ricarica la batteria del robot, svuota il serbatoio della polvere, pulisce il pannetto sporco e ricarica la vaschetta con acqua pulita. Dunque all’utente non resta che procedere allo svuotamento del contenitore dell’acqua sporca, alla ricarica di quello dell’acqua pulita e allo svuotamento del sacchetto della polvere. Quest’ultimo, secondo Roborock, va cambiato ogni 7 settimane.

La potenza di aspirazione è di 5.100 Pa (Pascal), un valore veramente alto: anche il più piccolo residuo di polvere, ogni capello o pelo di animale domestico viene aspirato dal pavimento senza grossi problemi. In più, la spazzola rotante è tutta in silicone morbido, cosa che limita al minimo il rischio che capelli e peli lunghi si aggroviglino intorno ad essa.

Il lavaggio dei pavimenti è eseguito alla perfezione attraverso la funzione VibraRise, che consiste in una combinazione di pressione e vibrazione del pannetto (oltre 3.000 volte al minuto) per eliminare ogni tipo di macchia, anche anche quelle ormai secche, da ogni superficie, anche se molto delicata.

Altro problema risolto dal Roborock S7 Pro Ultra è la pulizia dei tappeti: non vengono bagnati dall’acqua, ma solo aspirati, senza dover impostare nulla nell’app perché grazie all’intelligenza artificiale il robot riconosce il tappeto e interrompe il lavaggio ma non l’aspirazione che, anzi, viene impostata automaticamente a "turbo".

Disponibili inoltre, attraverso l’app Roborock, tutte le funzioni di mappatura della casa, anche con più piani, che viene eseguita in modo tridimensionale dalla torretta dotata di sensore LiDAR. Sempre dall’app per smartphone si possono impostare le zone interdette, il calendario di pulizie con routine in base a giorni e orari e collegar eil robot agli assistenti vocali Amazon Alexa, Apple Siri e Google Assistant.

Infine, il robot Roborock S7 Pro Ultra ha una batteria da 5.200 mAh che assicura la pulizia di una superficie da 300 metri quadrati o un’autonomia di 180 minuti. La ricarica completa richiede 4 ore.

Roborock S7 Pro Ultra: l’offerta Amazon

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di ricarica e svuotamento acqua e polvere è un modello top di gamma e, per questo, ha un prezzo di listino di 1.199 euro. Ed è corretto dire che li vale tutti. Proprio per questo l’offerta in corso su Amazon che propone il robot Roborock S7 Pro Ultra a 899 euro (-25%, -300 euro) potrà convincere i più indecisi, perché a questo prezzo è molto difficile trovare un robot con queste caratteristiche e soprattutto di un marchio altrettanto affidabile.

