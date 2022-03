Il robot che lava, aspira e svuota è in offerta: minimo storico

Inutile negarlo: i robot aspirapolvere sono la svolta degli ultimi dieci anni. Specialmente quelli più recenti e completi, che aspirano, lavano e svuotano anche il serbatoio da soli quando tornano alla stazione di ricarica. Più comodo di così, per le automatizzare pulizie di casa, non è al momento possibile e l’unico scoglio da superare è il prezzo.

I robot lava-aspira-svuota sono i migliori al momento e, quindi, anche i più costosi perché integrano le tecnologie più evolute, sia in quanto ad aspirazione che per quanto riguarda la mappatura della casa e le funzioni smart (per non dimenticare la qualità dell’app di controllo, che è fondamentale). Per fortuna ogni tanto vanno in sconto su Amazon e scendono a prezzi più abbordabili, che permettono a molte più persone di entrare nel meraviglioso mondo dei robottini lavapavimenti e, finalmente, di risparmiare tantissimo tempo e tantissima fatica. Mai come in questo caso, specialmente se c’è lo sconto, si tratta di soldi spesi bene. Un esempio? L’Ecovacs Deebot N8+, robot di fascia alta che adesso è disponibile con uno sconto di quasi 100 euro.

Ecovacs Deebot N8+: caratteristiche tecniche

Detto in sintesi: Ecovacs Deebot N8+ ha tutte le caratteristiche che oggi si richiedono ad un robot aspirapolvere di fascia alta. Quindi, oltre alle spazzole e al sistema di aspirazione (che ha una potenza di 2.300 Pa), infatti, c’è il pannetto lavapavimenti (con serbatoio da 240 ml), la mappatura della casa multipiano e il serbatoio per lo svuotamento automatico, da 2,5 litri di volume.

Il sistema di mappatura riconosce i tappeti, evitando di lavarli, evita gli ostacoli e, se impostato dall’utente tramite la comoda app per smartphone, può dividere la casa in aree da pulire in modo diverso (o non pulire, se preferiamo).

La batteria di Ecovacs Deebot N8+ è da 3.200 mAh, quanto basta per 110 minuti di lavoro in eco mode e circa un’ora in modalità normale.

Ecovacs Deebot N8+: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Ecovacs Deebot N8+ è di 599 euro. Che non sono pochi, ma neanche più della media dei prodotti con queste caratteristiche tecniche. Stiamo parlando, infatti, di un prodotto di fascia alta.

Su Amazon, però, lo si trova ad un prezzo leggermente più basso (577 euro) e, per di più, al momento è in sconto al prezzo minimo storico: 483 euro (-94 euro, -16%) e diventa il robot aspirapolvere da comprare subito se si cerca un prodotto comodo, che non ci costringa a scendere a compromessi.

Ecovacs Deebot N8+ – Robot per le pulizie aspira-lava-svuota