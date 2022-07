3 robot aspirapolvere imperdibili in offerta per il Prime Day 2022

Se un tempo erano solo un gadget per ricchi, che non funzionava neanche tanto bene, ora sono diventati quasi indispensabili nelle case moderne, e funzionano anche decisamente meglio. Stiamo parlando dei robot aspirapolvere lavapavimenti, una categoria di dispositivi elettronici che si è ormai ritagliata un suo spazio (anche nel senso fisico della parola) nelle nostre case. Il mercato di questi prodotti è oggi enorme: decine di marche e centinaia di robot a disposizione, con prezzi a partire da poco più di 150 euro (a meno non prendeteli nemmeno in considerazione) e top di gamma che possono addirittura superare i 1.500 euro.

La differenza di prezzo, solitamente, è giustificata: i migliori robot aspirapolvere con pannetto lavapavimenti (o con spazzole rotanti) hanno una potenza di aspirazione superiore, una batteria che dura di più, più sensori e di miglior qualità per fare una migliore mappatura della casa. Quelli più costosi, infine, hanno anche una stazione di ricarica con i serbatoi di svuotamento dello sporto e/o di lavaggio del panno. Insomma, sul mercato dei robot per le pulizie del pavimento c’è di tutto e di più e gli Amazon Prime Day sono l’occasione d’oro per comprare un modello di alta qualità con uno sconto corposo. Oppure, se non si conosce ancora questa categoria di prodotti, è il momento per provarla comprando un prodotto base scontato. Ecco una nostra selezione, in entrambe le categorie.

Robot aspirapolvere Lefant-M210

Il Lefant-M210 è il prodotto che abbiamo scelto per coloro che non hanno mai avuto un robot aspirapolvere e lo vogliono provare. Si tratta di un modello base, che non è dotato di serbatoio per l’acqua (ma è disponibile come opzione e si può comprare in un secondo momento). Il prezzo che vedete, quindi, è riferito ad un robot che può solo aspirare.

Questo modello ha due grandi pregi: costa poco ed è molto basso: appena 7,6 centimetri. Ciò gli permette di infilarsi ovunque sotto la maggior parte dei mobili, compresi moltissimi divani e poltrone. La potenza di aspirazione è di 1.800 pa, il prezzo di listino è di 199,99 euro e per il Prime Day 2022 è in sconto a 109,99 euro (-90 euro, -45%).

Robot aspirapolvere Deebot Deebot OZMO T8 Pure

Con Deebot Deebot OZMO T8 Pure facciamo un grosso salto in avanti: si tratta di un prodotto molto più evoluto che, senza gli sconti del Prime Day, avrebbe un prezzo già abbastanza importante. Dotato di un ottimo sensore laser D-ToF (simile a quello degli smartphone, per capirci), di una grande batteria da 5.200 mAh e di una ottima app, questo robot può sia aspirare che lavare il pavimento.

Non è dotato di stazione di svuotamento automatico, ma può essere aggiunta in un secondo tempo se la si vuole. Il prezzo di listino è di 549 euro, ma grazie agli sconti Prime Day 2022 oggi Deebot Deebot OZMO T8 Pure costa solo 319 euro (-230 euro, -42%).

Robot aspirapolvere Deebot X1 Omni

Con il Deebot X1 Omni entriamo in un’altra categoria ancora: le Ferrari dei robot asporapolvere, con tanto di garage. Questo robot è infatti dotato di stazione di ricarica e svuotamento automatico della polvere, che procede anche al lavaggio automatico delle due spazzole lavapavimenti e alla ricarica del serbatoio dell’acqua, dopo aver svuotato l’acqua sporca.

In più ha una potenza di aspirazione di ben 5.000 pa, una batteria che promette 260 minuti di funzionamento, la mappatura tridimensionale della casa e anche un assistente vocale. E’ chiaro che tutto questo costa e anche parecchio: 1.499 euro. Ma lo sconto del Prime Day permetterà a molti di portarsi a casa questo dispositivo ad un prezzo assolutamente inferiore: 1.124,99 euro (-374 euro, -25%).

