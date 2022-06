Il robot lavavetri che lavora al posto nostro è in offerta

Le finestre, le porte finestre e, in generale, le grandi superfici vetrate donano luce e panorama alle nostre case ma, purtroppo, anche noia e fatica a chi le deve pulire. Diciamolo: a nessuno piace pulire i vetri anche perché è facitoso e difficile farlo senza lasciare aloni e senza bagnare il pavimento o il telaio della finestra. Ma la tecnologia ha una risposta anche per questo problema: i robot lavavetri, come AlfaBot X6.

Lo precisiamo subito, per corettezza: questi dispositivi non sono ancora così smart come i robot aspirapolvere per pavimenti, che ormai possono mappare la casa, riconoscere ostacoli e molto altro. Tuttavia, un robot lavavetri può risparmiarci lo stesso una gran quantità di tempo e fatica, che potremo investire in altro. Se poi parliamo di dispositivi che costano un terzo dei migliori robot per pavimenti (metà rispetto a quelli economici) ecco che inquadriamo subito di che tipo di dispositivi stiamo parlando: un device semplice nel funzionamento, che fa quel che deve fare, che non costa un patrimonio e che, per di più, al momento è anche in sconto su Amazon e costa ancora meno.

AlfaBot X6: caratteristiche tecniche

AlfaBot X6 è un robot lavavetri che aderisce in maniera stabile alle superfici lisce. Dotato di aggancio a un cordino di sicurezza, può essere controllato con un telecomando e grazie all’AI (Intelligenza Artificiale) di base è in grado di riconoscere gli ostacoli, come infissi e cornici e li evita accuratamente.

Può essere usato per pulire i vetri delle finestre o del box doccia, specchi, pareti piastrellate, pavimenti in legno o in marmo. Il robot lavavetri esegue il lavaggio grazie a una serie di modalità che lo portano a andare dall’alto verso il basso e da destra verso sinistra, coprendo così l’intera superficie.

Le due spazzole ricoperte da morbido tessuto in microfibra eseguono la pulizia ruotando o contemporaneamente o in maniera alternata. Il robot viene gestito, nelle sue varie fasi di pulizia e recupero, grazie al telecomando che assicura che ogni tipologia di movimento resti sempre sotto controllo: è possibile riportarlo verso l’alto o verso il basso per migliorare le operazioni di pulizia.

Il robot ha dimensioni contenute (29x15x12 centimetri), ha uno spruzzino in dotazione che serve per inumidire le superfici e una corda di sicurezza di 4 metri che assicura il dispositivo e lo protegge da eventuali cadute.

Il robot AlfaBot X6 ha anche una batteria d’emergenza (UPS) che garantisce un’autonomia di circa 20-25 minuti, il che consente il suo recupero qualora non fosse più disponibile l’alimentazione elettrica. Infatti, questo dispositivo funziona se alimentato costantemente attraverso una presa elettrica.

Sono disponibili 4 modalità e 3 percorsi di pulizia in automatico che si possono controllare con il telecomando. La velocità di pulizia può raggiungere un metro quadrato ogni quattro minuti e il rumore emesso è pari a 60-65 DB.

AlfaBot X6: l’offerta di Amazon

Il Robot lavavetri AlfaBot X6, già a prezzo di listino, non è un dispositivo molto caro: 199 euro, il prezzo giusto per ciò che offre. Adesso, però, è disponibile su Amazon nel colore bianco latte con lo sconto al prezzo finale di 169,99 euro (-30 euro, -15%).

AlfaBot X6 Robot Lavavetri – Robot lavavetri con Telecomando