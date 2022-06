Il robot lavavetri che spruzza, pulisce e asciuga ora costa pochissimo

La routine delle pulizie casalinghe può essere alleggerita grazie a molti aiutanti smart sempre disponibili. Parliamo dei robot addetti al lavaggio e allo spolvero di grandi superfici, anche delicate. Tra questi spicca il robot che aiuta a lavare i vetri delle finestre, ma anche piastrelle o pavimenti molto lisci come il marmo.

Il robot lavavetri smart Cecotec Windroid 880 è stato progettato per aiutare nella routine delle pulizie domestiche dei vetri delle finestre, ma anche box doccia, piastrelle del bagno o della cucina e tutte quelle superfici molto lisce, lucenti e delicate, dove è possibile notare anche la più piccola macchia di calcare. Il robot lavavetri però pulisce queste superfici in maniera molto accurata grazie alle spazzole ricoperte da spugne in microfibra, che riescono ad attrarre lo sporco senza graffiare. Il modello in questione, poi, lava anche grazie ad un piccolo serbatoio che contiene dell’acqua, che viene spruzzata sul vetro ogni 6 secondi: non dovremo inumidire il vetro prima di attivare il robot, quindi, perché farà tutto lui.

Cecotec Robot Lavavetri Windroid 880: caratteristiche tecniche

Il Cecotec Robot Lavavetri Windroid 880 SprayWater Connected 3 in 1, questo il nome completo, è un dispositivo smart che grazie alla connessione Bluetooth e a uno Smartphone dotato dell’app Cecotec possiamo controllare, decidento il percorso di pulizia che deve effettuare il robot. Ma possiamo anche inviare altri comandi per farlo muovere verso l’alto o verso il basso, attivare lo spruzzino dell’acqua, ecc.

Il controllo può essere effettuato con lo smartphone ma anche con il telecomando che consente di ripetere il percorso su zone particolarmente sporche o di attivare lo spruzzino.

La funzione iTECH WIN 4.0 che troviamo nell’app consente una navigazione intelligente che include il calcolo del percorso e rileva i bordi della finestra, evitandoli. Il robot lavavetri Cecotec Windroid 8803 è dotato di un triplo sistema di sicurezza: una batteria di emergenza, un algoritmo anticaduta e un cavo di sicurezza.

Dall’app è possibile impostare 4 programmi di pulizia automatica per pulire le finestre da qualsiasi posizione e quando ha terminato si ferma automaticamente.

Cecotec Robot Lavavetri Windroid 880: l’offerta di Amazon

Il robot lavavetri Cecotec Windroid 880 non è un dispositivo caro, costa infatti 135,84 euro. Un prezzo giusto per ciò che offre, e al momento è anche in sconto a 121,94 euro.

Cecotec Robot Lavavetri Windroid 880 con spruzzino