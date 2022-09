Il super robot lavavetri è in offerta al minimo storico

Con l’arrivo dell’autunno e delle prime piogge, tutti sperimentiamo lo stato in cui si riducono i vetri delle finestre o delle porte finestre. La pulizia di queste superfici ampie è spesso complessa e faticosa: soprattutto la parte esterna del vetro di una finestra può essere difficile da raggiungere. Ciò ci costringe a evoluzioni acrobatiche a volte anche pericolose, nella speranza di pulire i vetri per ridare luce alle stanze e non vedere quelle fastidiose macchie d’acqua sui vetri.

Come accade in moltissimi casi, la tecnologia ha la risposta giusta e propone sempre più robot di servizio, progettati proprio per sollevare le persone dalle incombenze più difficili e a volte anche pericolose, come le pulizie delle finestre o del box doccia. Tra i robot di servizio che possono sostituirci anche nella pulizia dei vetri delle finestre, delle porte finestre ma in generale delle superfici verticali sprovviste di fughe troviamo l’Ecovacs Winbot W1 Pro che per dimensioni, potenza e tecnologia adottata risolve ogni problema di pulizia dei vetri in casa. Inoltre grazie all’offerta in corso su Amazon, il robot Winbot W1 Pro viene proposto con un discreto sconto sul prezzo.

Ecovacs Winbot W1 Pro: caratteristiche tecniche

L’Ecovacs Winbot W1 Pro è un robot di forma quadrata progettato per la pulizia di superfici verticali, prive di fughe e lisce. Le sue misure, 32 cm di lunghezza, 31 cm di altezza e 12 cm di profondità, lo rendono perfetto per lavare anche i finestroni o i vetri della doccia e in genere tutte le superfici ampie.

Proprio come un robot lavapavimenti, anche l’Ecovacs Winbot W1 Pro lavavetri ha un sistema di aspirazione, in questo caso della potenza di 2800 pa. L’aspirazione, però, non serve a pulire ma a tenere incollato il dispositivo sulla superficie verticale (una sorta di sottovuoto).

La pulizia dei vetri vera e propria, invece, viene eseguita sia con il passaggio del doppio spruzzo di acqua (la vaschetta è da 60 ml) sia con il panno in microfibra che scrosta delicatamente anche le macchie più ostinate. L’Ecovacs Winbot W1 Pro è dotato anche di sensori che riconoscono la presenza di cornici e le evitano, per non rovinare gli infissi.

L’alimentazione è elettrica anche se grazie alla batteria è consentita un’autonomia di 15 minuti utile in caso di interruzione di corrente e per il recupero del robot.

Il cavo elettrico è lungo 4,7 metri, dunque, una misura sufficiente a coprire anche finestroni o grandi porte finestre. Il robot lavora dopo essere stato agganciato al moschettone di sicurezza, per essere protetto da eventuali distacchi improvvisi dalle superfici.

Grazie all’app Ecovacs è possibile impostare tre tipologie di pulizia (rapida, profonda o per macchie) e configurare anche i comandi vocali.

Ecovacs Winbot W1 Pro: l’offerta Amazon

L’Ecovacs Winbot W1 Pro è un robot dotato di una tecnologia particolarmente raffinata e dunque ha un prezzo di listino piuttosto elevato e pari a 449 euro, ma grazie all’offerta Amazon in corso è possibile acquistarlo a 378,99 euro (-16%, -70,01). Si tratta del prezzo minimo storico su Amazon, quindi è un ottima occasione per acquistare un robot lavavetri.

Ecovacs Winbot W1 Pro – Versione 2022