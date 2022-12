Per il pranzo di Natale non vi serve altro che questo robot scontato

Dal pranzo di Natale al cenone di Capodanno, le cucine degli italiani, nei prossimi giorni di festa, saranno i luoghi più frequentati delle case. Per fortuna la tecnologia aiuta chi vuole cucinare tanto e bene, ma senza sporcare troppe pentole, con dei robot multifunzione sempre più evoluti e sempre più completi. Come il Moulinex Click & Cook , che può fare tutto ed è talmente potente che può essere usato anche come tritaghiaccio. Robot di questo tipo hanno un costo elevatissimo ma, grazie all’offerta in corso su Amazon che taglia il prezzo di un terzo, è possibile acquistarlo ad un prezzo veramente ottimo.

Moulinex Click & Cook: caratteristiche tecniche

Moulinex Click & Cook è un robot multifunzione che pesa, frulla/trita e cuoce. Con la bilancia si pesano gli alimenti fino a 5 Kg, con gli accessori e la caraffa da 3,6 litri si preparano gli alimenti (funzione frullatore, sminuzzatore, mescolatore ecc.) e infine scegliendo tra 600 programmi di cottura si termina la ricetta.

Il Moulinex Clic & Cook ha una potenza di 1.400W e sulla parte anteriore è collocato l’ampio display LCD a colori da 7 pollici da cui si possono impostare 10 programmi automatici per altrettante tipologie di cottura (cottura lenta, risotti, cottura delicata al vapore, cottura a vapore intenso, torte, pane, dolci, salse, zuppe e autopulizia) con temperature che vanno dai 30 gradi ai 120 gradi.

Il robot multifunzione può essere usato anche come tritaghiaccio, grazie all’elevata potenza, e ha anche una multilama che serve a sminuzzare verdure, ortaggi, frutta, carne o pesce. Tra i 7 accessori sono inclusi anche la frusta e lo sbattitore per montare creme, salse o panna, il cestello per la cottura al vapore, il mixer per mescolare automaticamente la preparazione, la spatola e il tappo dosatore.

La dotazione di questo robot da cucina, quindi, è veramente completissima.

Moulinex Click & Cook: l’offerta Amazon

Il robot multifunzione Moulinex Click & Cook ha un prezzo di listino piuttosto elevato di 599 euro ma assolutamente in linea con la grande quantità di funzioni che può svolgere e, soprattutto, con l’affidabilità del marchio. Grazie all’offerta in corso su Amazon è poi possibile acquistarlo scontato a 399 euro (-33%, -200 euro) e questa è una bellissima occasione per avere in cucina un robot tuttofare ad un prezzo strepitoso.

Moulinex Click&Cook – Robot da cucina 1400W – Caraffa da 3,6 litri