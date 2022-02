Roomba 971 in offerta su Amazon: prezzo mai così basso

Chi l’ha detto che per acquistare un aspirapolvere robot top di gamma sia necessario spendere un capitale? Basta un po’ di pazienza e senso d’osservazione per trovare degli aspirapolveri smart in offerta a prezzi incredibili. È il caso dell’iRobot Roomba 971, uno dei prodotti di punta del marchio statunitense, oggi in offerta su Amazon con prezzo ridotto di un terzo rispetto al listino.

Un’offerta da non lasciarsi assolutamente sfuggire, se si è alla ricerca di un aspirapolvere robot che sia di grande aiuto nelle faccende domestiche. Come vedremo in dettaglio tra poco, infatti, il Roomba 971 è caratterizzato da un’incredibile potenza di aspirazione, funzionalità smart e capacità di mappatura e navigazione fuori dal comune. Un “aiutante domestico" impagabile, insomma, oggi disponibile tra le offerte top di Amazon a un prezzo davvero irrinunciabile.

iRobot Roomba 971: caratteristiche e funzionalità

Come tutti gli aspirapolveri robot top di gamma dle produttore statunitense, anche il Roomba 971 basa il proprio funzionamento sul sistema di pulizia in tre fasi, capace di garantire la massima efficacia nei confronti dello sporco di ogni tipo. Ideale per rimuovere polvere, peli di animali e sporco depositato sul pavimento, il Roomba 971 ha due spazzole in gomma multisuperficie che aderiscono perfettamente su ogni tipologia di pavimento e sollevano lo sporco, che potrà così essere facilmente aspirato dal potente motore posteriore.

Senza dubbio, però, il sistema di navigazione intelligente del Roomba 971 è il vero punto di forza di questo aspirapolvere robot. La combinazione del sistema di navigazione iAdapt 2.0 e della tecnologia vSLAM permette di ottenere mappe dettagliatissime del proprio appartamento e di evitare inutili sprechi di energia. Il Roomba 971 è infatti in grado di catturare e processare 234 mila informazioni al secondo sull’ambiente nel quale sta operando: in questo modo saprà riconoscere autonomamente le zone dove è già transitato e quali, invece, sono ancora da pulire. In questo modo l’aspirapolvere smart del produttore statunitense eviterà “doppie passate" e ottimizzerà consumi e durata della batteria.

Grazie alla connettività Wi-Fi, poi, sarà possibile controllare e programmare l’aspirapolvere robot statunitense ovunque ci si trovi. Se, ad esempio, ci si è dimenticati di attivarlo prima di uscire da casa, sarà sufficiente lanciare l’app sullo smartphone, attendere qualche secondo per la sincronizzazione con la rete Internet di casa e avviare il dispositivo: in una manciata di secondi il Roomba 971 si attiverà e al ritorno a casa da lavoro o dallo shopping il pavimento sarà privo di polvere, peli di animali e sporco.

iRobot Roomba 971 in offerta su Amazon: sconto e prezzo del robot aspirapolvere

Come già accennato, il Roomba 971 è tra le offerte top odierne di Amazon, con uno sconto del 30% che fa crollare il prezzo al livello più basso mai toccato sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza. Il robot aspirapolvere costa 349,90 euro, con un risparmio di ben 150 euro rispetto al listino. Inoltre, gli utenti Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito ai loro metodi di pagamento potranno usufruire del pagamento in 5 rate a tasso zero e senza costi di istruttoria offerto da Amazon.

