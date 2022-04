Roomba 971 a prezzo stracciato: il robot aspirapolvere mai così conveniente

Chi ha un animale domestico sa quanto sia difficile, a volte, riuscire a togliere dal pavimento di casa tutti i peli che lasciano in giro. Che si tratti di un cane o di un gatto fa poca differenza: nel periodo della “muta" scopa e paletta possono ben poco contro le montagne di pelo che si nascondono ai quattro angoli della casa. In questi casi, è necessario ricorrere alla tecnologia e niente di meglio di un robot aspirapolvere può essere d’aiuto per vincere questa “guerra".

L’iRobot Roomba 971, con la tecnologia Dirty Detect e il sistema di pulizia in tre fasi con doppia spazzola in gomma multisuperficie, è l’ideale per aspirare dal pavimento ogni tipo di sporco, dalle briciole ai peli di Fido o Fuffi. Un collaboratore domestico hi-tech e completamente autonomo, capace di attivarsi da solo e riconoscere le tipologie di sporco che troverà lungo il suo cammino e regolarsi di conseguenza. Insomma, un dispositivo pronto a fare il “lavoro sporco" al posto tuo.

E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, il Roomba 971 diventa più conveniente che mai. Lo sconto che il gigante del commercio elettronico propone sull’aspirapolvere smart fa infatti crollare il prezzo al punto più basso mai toccato prima di ora.

iRobot Roomba 971: caratteristiche e funzionalità

Smart in tutto e per tutto. L’iRobot Roomba 971 è probabilmente uno dei modelli più avanzati che il produttore statunitense ha messo sul mercato nel corso degli ultimi anni. Tutte le caratteristiche e le funzionalità dell’aspirapolvere robot ruotano attorno al concetto di autonomia: il dispositivo non solo è in grado di attivarsi autonomamente e riconoscere lo sporco a terra, ma è dotato di un particolare sistema di rilevazione degli ostacoli che consente di muoversi con precisione nel nostro appartamento.

La tecnologia vSLAM combina la capacità di “percezione" di diversi sensori alla capacità di calcolo del cervello elettronico del Roomba 971 per realizzare una mappa precisissima dell’ambiente nel quale si trova. In questo modo, l’aspirapolvere robot sa sempre dove si trova in qualunque momento, conosce le zone che ha già pulito e quelle che sono ancora da pulire. Un sistema di navigazione che consente così di ottimizzare la carica e garantire un’autonomia prolungata. E in caso di batteria agli sgoccioli, nessun timore: il robot torna alla base di carica, fa il “pieno" e poi ricomincia dal punto esatto in cui si era fermato.

Grazie all’app e alla compatibilità con gli assistenti vocali (come Amazon Alexa e Assistente Google) programmare i cicli di pulizia o attivare il Roomba 971 sarà semplice come… parlare. Il robot aspirapolvere può essere infatti programmato dall’app o comandato con istruzioni vocali dallo smartphone o con un qualunque altoparlante smart.

A garantire una pulizia ottimale e impeccabile, invece, troviamo il sistema in tre fasi “marchio di fabbrica" del produttore statunitense. La spazzola rotante anteriore sposta lo sporco verso il centro del robot; la doppia spazzola in gomma con battistrada multi-superficie lo alza; il motore di aspirazione lo “imprigiona" all’interno del cassetto posteriore. In questo modo si avrà la certezza che nulla – nemmeno i peli dei nostri amici a quattro zampe – resterà sul pavimento dopo il passaggio del Roomba 971.

iRobot Roomba 971, aspirapolvere smart in offerta su Amazon: sconto e prezzo

L’iRobot Roomba 971 è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% sul listino. L’aspirapolvere robot costa così 349,90 euro, prezzo più basso mai toccato sulla piattaforma di commercio elettronico. Inoltre, gli utenti Amazon Prime potranno pagare il Roomba 971 in cinque rate mensili a interessi 0 e senza costi di istruttoria (69,98 euro al mese per cinque mesi).

iRobot Roomba 971, robot aspirapolvere Wi-Fi con Firty Detect, ideale per peli di animale