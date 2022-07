Roomba 971, il robot aspirapolvere a un prezzo incredibile: offerta top

I robot aspirapolvere sono rapidamente diventati tra gli elettrodomestici più utilizzati e apprezzati. Permettono infatti di automatizzare una delle faccende domestiche più noiose e che più spesso ripetiamo nel corso della giornata (spazzare i pavimenti), consentendo di risparmiare tempo e fatica.

Il Roomba 971 è tra gli aspirapolveri smart top di gamma del produttore statunitense iRobot, caratterizzato da una esclusiva tecnologia per la pulizia dei pavimenti e di funzionalità smart che faciliteranno e velocizzeranno ulteriormente le operazioni di pulizia in casa. Un aspirapolvere top disponibile a prezzo mini: grazie all’offerta del giorno su Amazon, il Roomba 971 può essere acquistato al prezzo più basso di sempre, con un risparmio sul listino superiore alle 100 euro. Una promozione imperdibile, dunque, se siete alla ricerca di un robot domestico che vi aiuti nella pulizia di casa.

Se vuoi ricevere in anteprima le migliori offerte di Primavera di Amazon, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente ai due canali offerte che abbiamo aperto su Telegram: il primo dedicato ai dispositivi tech, il secondo ai prodotti per la casa. Per l’iscrizione gratuita basta cliccare sui link qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Roomba 971 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il punto di forza del Roomba 971, riconoscibilissimo dalla caratteristica forma circolare, è il sistema di mappatura smart vSLAM, che consente di organizzare la superficie della propria abitazione per "aree" di pulizia. Il robot aspirapolvere sarà infatti in grado di impostare automaticamente percorsi di pulizia ottimizzati, così da raccogliere tutta la polvere e lo sporco alla prima passata e di ottimizzare i consumi di batteria.

A questo si unisce il sistema di pulizia in tre fasi di iRobot. I sensori distribuiti nella parte alta e in quella frontale individuano lo sporco e lo "segnalano" al cervellone del robot aspirapolvere; la spazzola laterale raccoglie lo sporco e lo porta verso il centro dove la doppia spazzola in gomma multisuperficie lo solleva e lo indirizza verso il potente motore di aspirazione. Con il passare del tempo, poi, il Roomba 971 è in grado di apprendere anche quali sono le zone che solitamente hanno bisogno di più passaggi e suggerire così programmi di pulizia differenti in base alle stanze o alle aree del tuo appartamento.

Il Roomba 971 può poi essere gestito tramite smartphone o tramite assistente vocale smart (come Alexa, ad esempio). Sarà sufficiente scaricare l’app di iRobot, sincronizzare il robot domestico con il telefonino e il gioco è fatto: dal display sarà possibile vedere la mappa del proprio appartamento e gestirla come meglio si crede oppure avviare e stoppare i cicli di pulizia con semplici comandi vocali.

Grazie all’autonomia estesa di 75 minuti, il Roomba 971 è in grado di pulire appartamenti anche di medie e grandi dimensioni con una sola carica. E nel caso in cui la carica stia per terminare, il robot aspirapolvere torna alla base di carica in autonomia per poi riprendere il lavoro da dove l’aveva interrotto.

Roomba 971, aspirapolvere smart in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come accennato, il Roomba 971 oggi può essere acquistato a un prezzo mai visto prima d’ora. Il robot aspirapolvere top di gamma del produttore statunitense è infatti scontato del 30%, con un risparmio sul listino di poco inferiore ai 150 euro. Il Roomba 971 in offerta costa 349,90 euro, con la possibilità di pagamento a rate a tasso zero e senza costi di istruttoria. Scegliendo questa modalità di pagamento (riservata agli iscritti a Prime) il Roomba 971 costa 69,98 euro al mese per cinque mesi.

Roomba 971, aspirapolvere robot Wi-Fi, con sistema di mappatura intelligente, tecnologia di pulizia in tre fasi, programmabile da app