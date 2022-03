Roomba e5154, il kit aspirapolvere+accessori è imperdibile a questo prezzo

Gli aspirapolvere robot sono diventati ormai dei veri e propria aiutanti domestici a cui è sempre più difficile rinunciare. Facilitano le operazioni di pulizia in casa, facendoci così risparmiare tempo prezioso che possiamo dedicare ad altro. Per questo, quando un modello come il Roomba e5154 finisce tra le offerte top di Amazon non bisogna pensarci su troppo: si rischia di perdere l’occasione di acquistare uno dei dispositivi più ambiti del settore a prezzo eccezionale.

Il Roomba e5154 è tra i robot aspirapolvere più apprezzati e desiderati sulla piattaforma di commercio elettronico di Jeff Bezos. E capire il perché non è troppo complesso: grazie al sistema in tre fasi AeroForce e alla tecnologia Dirt Detect assicura un livello di pulizia superiore rispetto alla media di aspirapolveri smart di altre marche. Inoltre, grazie al sistema di navigazione smart (che permette di evitare ostacoli lungo il tragitto) e alla batteria ad autonomia prolungata, si avrà la certezza che tutto il proprio appartamento venga pulito a dovere nel giro di qualche decina di minuti.

Roomba e5154: scheda tecnica e funzionalità dell’aspirapolvere robot

L’iRobot Roomba e5154 è tra gli aspirapolvere smart di gamma media più apprezzati sul mercato. Merito di una scheda tecnica davvero ricca e funzionalità smart che semplificano le operazioni di pulizia quotidiane della propria abitazione. Come tutti i robot aspirapolvere di ultima generazione del produttore statunitense, basa il suo funzionamento sul sistema di pulizia in tre fasi “AeroForce".

In un primo momento entrano in gioco le spazzole rotanti, che catturano polvere e sporcizia e la spostano verso il centro del dispositivo. Qui entrano in gioco le spazzole multisuperficie in gomma Tangle Free, che sollevano lo sporco e lo direzionano verso il motore di aspirazione. Tutto ciò che viene “intercettato" in questo processo viene indirizzato verso il cassetto di raccolta: a fine ciclo può essere svuotato nel secchio dell’indifferenziato e pulito sotto acqua corrente, senza che ci sia bisogno di acquistare sacchi o buste contenitrici.

Non mancano, ovviamente, le funzionalità smart, che permettono di massimizzare l’autonomia del dispositivo smart e ottimizzare l’intero processo di pulizia. Il sistema di navigazione iAdapt, grazie al supporto dei sensori di cui è dotata l’aspirapolvere smart, consente di aggirare con facilità gli ostacoli presenti in casa, evitando così che la carica della batteria venga sprecata inutilmente. Inoltre, il Roomba e5154 può essere sincronizzato e programmato con lo smartphone ed è compatibile con Alexa e Assistente Google: se in casa si ha uno smart speaker Echo (come gli Echo Show in offerta oggi su Amazon a questo link), dunque, sarà possibile controllarlo anche con semplici comandi vocali.

Roomba e5154, aspirapolvere smart in offerta su Amazon: sconto e prezzo

L’offerta top di oggi non riguarda solamente il robot aspirapolvere del produttore statunitense. Si tratta infatti di un bundle composto dall’aspirapolvere e un kit di ricambi comprendente le doppie spazzole in gomma, tre spazzole rotanti e tre filtri trattieni-polvere. Grazie allo sconto del 38% sul listino, il prezzo del kit crolla al di sotto dei 300 euro (299,90 euro a voler essere pignoli), permettendo così di risparmiare 189,10 euro. Se, invece, si volessero acquistare separatamente aspirapolvere e kit di ricambi separatamente il costo sarebbe superiore di oltre 80 euro (85, per l’esattezza). Insomma, l’offerta aspirapolvere robot+kit di ricambi di oggi resta conveniente qualunque opzione di acquisto si consideri.

iRobot Roomba e5154 con Dirt Detect, spazzole Tangle Free e kit di ricambi