Roomba e5154 in offerta: se lo compri oggi risparmi il 50%

I robot aspirapolvere sono la nuova frontiera della smart home. In questi ultimi anni il mercato è cresciuto sempre di più, così come le aziende interessate al settore. In molti si sono lanciati in questo nuovo business, ma uno dei punti di riferimento resta sempre iRobot, che oramai ha un’esperienza decennale nel settore dei robot intelligenti. Le aspirapolveri smart Roomba sono diventate un punto di riferimento e anche tra le più desiderate dalle famiglie. Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere, oggi è il vostro giorno fortunato: il Roomba e5154 è in super offerta su Amazon a 269,90€, con uno sconto di ben il 46%.

La serie Roomba e5 si caratterizza per una particolare tecnologia di pulizia che è in grado di riconoscere le aree più sporche e di aumentare la potenza di aspirazione. Inoltre, come tutti i robot aspirapolvere smart, può essere gestito da remoto tramite l’applicazione dello smartphone o con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. Tornando al lato economico, c’è anche la possibilità di acquistare Roomba e5154 a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon.

Aspirapolvere smart iRobot Roomba e5154: le caratteristiche

Tutto quello che ci si aspetta da un robot smart lo ritroviamo nel Roomba e5154: tecnologia speciale per l’aspirazione dello sporco, sensori per evitare ostacoli e impedimenti, supporto agli assistenti vocali per il controllo da remoto. Ma andiamo per ordine e vediamo tutte le caratteristiche del robot smart.

iRobot Roomba e5154 si contraddistingue per un sistema di pulizia a 3 fasi che utilizza delle doppie spazzole per eliminare ogni singolo granello di polvere. I sensori Dirt Detect sono in grado di riconoscere le zone di pavimento più sporche e di aumentare la potenza di aspirazione. Il robot aspirapolvere pulisce su qualsiasi tipo di superficie: pavimento, parquet, tappeto e moquette.

Essendo un robot aspirapolvere intelligente può essere controllato da remoto tramite l’applicazione: basta dare il via dallo smartphone e immediatamente Roomba e5154 parte con la pulizia. Può essere gestito anche tramite i comandi vocali utilizzando Alexa o Google Assistente. I sensori di navigazione, invece, permettono di evitare i mobili, di superare gli ostacoli e di non sbattere contro le pareti. Il contenitore dello sporco può essere facilmente lavato con l’acqua.

iRobot Roomba e5154 in offerta: prezzo e sconto

Il robot aspirapolvere Roomba e5154 è in offerta su Amazon a un prezzo di 269,90€, con uno sconto del 46% su quello di listino. Acquistandola oggi lo si paga praticamente la metà (il risparmio è di 230€). C’è anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 53,98€ al mese con il servizio offerto da Amazon. L’offerta, però, è a tempo e scadrà nei prossimi giorni, quindi, bisogna essere veloci e approfittarne il prima possibile. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Il periodo per il reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

iRobot Roomba e5154