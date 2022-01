Roomba e6192, l'aspirapolvere robot offerta top su Amazon: sconto e prezzo

Tra i dispositivi della smart home più desiderati degli ultimi tempi, gli aspirapolvere robot hanno indubbiamente una grande utilità. Piccoli e compatti, possono essere facilmente posizionati in un qualunque angolo della casa (lontano da occhi indiscreti) per poi dare il loro contributo alla pulizia domestica ogni volta che ce n’è bisogno. Il tutto nella più completa autonomia. Non ci si deve stupire, dunque, se sul mercato sono ormai presenti modelli adatti alle situazioni più disparati e per tutte le tasche.

Tra tutti, il Roomba e6192 si contraddistingue per funzionalità e rapporto qualità/prezzo. L’aspirapolvere smart degli statunitensi di iRobot, infatti, è progettato per garantire una pulizia profonda su tutte le superifici e, grazie alle sue spazzole multisuperficie, è ideale per i possessori di animali domestici. E grazie all’offerta odierna di Amazon, l’aspirapolvere connesso di iRobot è più conveniente che mai: uno sconto sostanzioso sul listino fa scendere il prezzo quasi al minimo storico, a meno di 300 euro.

Per non perdere nessuna delle offerte top presenti su Amazon, ti consigliamo di iscriverti al canale Telegram di Libero Tecnologia cliccando qui. Ogni giorno riceverai notifiche sugli sconti più interessanti riguardanti smartphone, dispositivi per la smart home, smartwatch, tablet e smart TV.

Roomba e6192, caratteristiche e funzionalità

Il Roomba e6192 è un “aiutante domestico" di cui si potrà facilmente fare a meno, una volta provato: non solo consente di mappare l’appartamento (con tanto di zone di esclusione di pulizia), ma è in grado di rilevare le zone più sporche e dedicargli così maggior tempo e attenzioni per garantire una pulizia sempre impeccabile. Merito del sistema di pulizia in tre fasi e delle doppie spazzole multi-superificie capaci di “attaccare" ed eliminare anche lo sporco più ostinato.

Nello specifico, le spazzole laterali si occupano infatti di raccogliere polvere lungo i muri e negli angoli, mentre le doppie spazzole (a rotazione inversa) alle loro spalle si occupano di intrappolare lo sporco e direzionarlo verso il potente aspirapolvere. Al termine del programma di pulizia il contenitore raccogli polvere può essere comodamente svuotato nel secchio dell’indifferenziato e lavato sotto un getto di acqua corrente. Grazie ai sensori distribuiti lungo il bordo, l’aspirapolvere smart in sconto su Amazon è capace di evitare mobili e altri ostacoli che si gli si parano di fronte e che potrebbero bloccarlo.

Il Roomba e6192 può essere completamente gestito tramite l’app per smartphone: sarà possibile impostare programmi di pulizia personalizzati, scegliere di attivarlo per una spazzata “fuori programma" oppure optare per uno dei programmi consigliati a seconda della stagione. Non solo: grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistente, l’aspirapolvere robot in offerta su Amazon può essere attivato e gestito con un semplice comando vocale.

Roomba e6192 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Roomba e6192 è tra le offerte top di oggi su Amazon: scontato del 25%, costa ora meno di 300 euro. Per la precisione, il prezzo è di 289,90 euro (quasi il minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico, come detto), con un risparmio sul listino di oltre 80 euro. Grazie ai servizi Amazon, l’aspirapolvere robot può essere acquistato anche in cinque rate senza interessi né costi di istruttoria (57,98 euro al mese, con primo addebito al momento della spedizione del prodotto).

iRobot Roomba e6192 aspirapolvere robot smart compatibile con Alexa e Google Assistente