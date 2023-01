Roomba i7156 a prezzo stracciato: robot aspirapolvere mai così conveniente

Autonomi, efficienti e versatili. Caratteristiche (tre tra le moltissime) che hanno reso i robot aspirapolvere tra gli elettrodomestici più acquistati e desiderati dagli italiani. Permettono di risparmiare moltissimo tempo e, grazie all’app, possono essere controllati anche a centinaia di chilometri di distanza.

Il Roomba i7156, ad esempio, è perfetto per la pulizia dei pavimenti di appartamenti di grandi dimensioni. Anche con ospiti a quattro zampe. L’esclusivo sistema di mappatura consente infatti di memorizzare la planimetria della propria abitazione e creare delle routine di pulizia. Comandabile a distanza grazie all’app, è dotato di spazzole in gomma ottimizzate per raccogliere sporco di ogni dimensione, forma e consistenza, inclusi i peli degli animali domestici. Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, non è mai stato così conveniente.

iRobot Roomba i7156, robot aspirapolvere con sistema di navigazione avanzato e adatto per i peli degli animali

Roomba i7156 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tra i prodotti di punta del produttore statunitense, il Roomba i7156 assicura una pulizia senza timore di confronti. Il sistema a 3 fasi basato su doppie spazzole in gomma multi-superficie e un’aspirazione più potente che mai permettono di raccogliere sporcizia di ogni tipo e grandezza: dai peli degli animali domestici sino a pezzi di vetro o terra. Il tutto in piena autonomia.

Il sistema di navigazione vSLAM e la mappatura CuttingEdge permettono di ottenere delle planimetrie precise al centimetro e dirigere il robot aspirapolvere dove si vuole ogni volta che si vuole (anche con un semplice comando vocale). In questo modo sarà possibile creare delle routine e ottimizzare i consumi di energia del robot aspirapolvere.

Grazie ai sistemi intelligenti, poi, il Roomba i7156 impara le tue abitudini e fornisce suggerimenti per tenere la casa sempre pulita. Se, ad esempio, hai dimenticato di spazzare il salone o le camerette dei piccoli da qualche giorno, riceverai delle notifiche che ti suggeriranno che è il momento di procedere con la pulizia. Il tutto per ottimizzare i tempi e avere una casa sempre splendente.

Roomba i7156 a tasso 0 su Amazon: rata e prezzo finale

Comprare oggi il Roomba i7156 su Amazon è doppiamente conveniente. Allo sconto top già citato, infatti, si unisce la possibilità di comprarlo a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine. Oggi il Roomba i7156 è disponibile con uno sconto del 34% che fa risparmiare oltre 210 euro sul listino: costa solo 459,99 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi usufruire del pagamento rateale Amazon, a interessi zero e senza spese per l’istruttoria. In questo caso, il robot aspirapolvere del produttore statunitense costa 92 euro al mese per cinque mesi.