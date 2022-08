Il router da spiaggia ora è in offerta

Quando si va in vacanza, navigare in modo ottimale è quasi mai possibile. Se nella casa, B&B o albergo in cui soggiorniamo non c’è una connessione fissa con WiFi, infatti, nella maggior parte dei casi si usa il cellulare come hotspot portatile. Questo causa tre problemi: il telefono va mantenuto connesso al laptop, si consumano i dati per piano telefonico, le performance non sono le migliori possibili. Tutti questi problemi possono essere risolti con un modem router portatile 4G, dotato di SIM telefonica.

La connessione offerta da un modem router portatile è quasi sempre più veloce di quella di un cellulare, perché il dispositivo è più grande e ha antenne più potenti: d’altronde non ha i vincoli di dimensioni e peso degli smartphone. Tuttavia, al pari di tutti i device elettronici, anche tra i router 4G ci sono i top di gamma e i device di fascia bassa. Quindi, se l’intenzione è di essere certi di partire in vacanza e avere una connessione stabile e veloce, bisogna munirsi di un router premium, sebbene nella maggior parte dei casi il prezzo non è per nulla economico. Tuttavia, oggi su Amazon c’è un’interessante offerta per il TP-Link M7350, router 4G che garantisce performance potentissime. Lo sconto è pari al 14% e assicura un buon risparmiano rispetto al prezzo di listino. Essendo una soluzione perfetta per assicurarsi una connessione ottima anche in vacanza, consigliamo di non lasciarsi sfuggire questa occasione.

TP-Link M7350 Router 4G: caratteristiche tecniche

Il router TP-Link M7350 portatile in offerta su Amazon supporta l’ultima generazione LTE 4G, che è in grado di raggiungere fino a 150Mbps di velocità in download, permettendo agli utenti di guardare film in HD senza incorrere in interruzioni, ma anche scaricare file in brevi istanti e fare una videochiamata fluida.

Inoltre, con la sua potente batteria da 2000mAh, il router TP-Link M7350 è capace di funzionare per ben 8 ore al pieno delle sue potenzialità e, per garantire una flessibilità superiore, il device può essere ricaricato attraverso un cavo micro USB collegato a un pc portatile o ad un caricatore. Così facendo, le ore di condivisione 4G aumentano nettamente (è, tuttavia, necessario tenere conto che la durata della batteria cambia in base alle diverse condizioni d’uso).

Altra caratteristica rilevante di questo prodotto è lo schermo intuitivo. Infatti, il pannello rendere agevole il monitoraggio dei dati, evitando all’utente di oltrepassare la soglia di traffico dati incluso nell’abbonamento. Cliccando il pulsante del menu, inoltre, si può cambiare il tipo di rete, la banda di frequenza, controllare la password e il nome della rete e altro ancora.

TP-Link M7350 permette di collegare contemporaneamente fino a 10 dispositivi ed è provvisto di uno slot per schede MicroSD fino a 32GB.

TP-Link M7350 Router 4G: l’offerta Amazon

Il router 4G TP-Link M7350 è uno dei prodotti elettronici più ambiti della stagione estiva e, per questo, imbattersi in un relativo sconto del 14% su Amazon è realmente un’occasione da non perdere. In effetti, l’offerta porta il prezzo di listino del dispositivo da 80,99 euro a 69,68 euro con un risparmio di 11,31 euro.

TP-Link M7350 – Router 4G portatile