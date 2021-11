Internet super veloce con il router Wi-Fi mesh eero, in offerta per il Black Friday

Il Black Friday inizia prima per i prodotti eero di Amazon, pensati per migliorare la connessione internet in casa. Tra i tanti dispositivi disponibili, troviamo in offerta il router Wi-Fi mesh eero che si collega al modem e amplifica il segnale in tutta l’abitazione, eliminando i classici problemi di copertura di segnale. Grazie a questo speciale router si potrà navigare alla massima velocità anche se ci si trova dall’altra parte della casa lontani dal modem (garantisce una copertura fino a 140 metri quadrati).

Dispositivi come il router Wi-Fi mesh eero permettono di eliminare i fastidiosi problemi di rallentamento o di assenza di segnale che si hanno solitamente in casa. Basta posizionare il router nel centro dell’abitazione e il segnale verrà amplificato in tutte le stanze. Il router è progettato per vedere serie TV e film in streaming senza problemi di buffering e per eliminare il lag mentre si sta giocando online. Lo si può utilizzare anche per fare live streaming su Twitch e sulle varie piattaforme online.

Il router Wi-Fi mesh eero è tra le offerte Black Friday lanciate in anticipo e può essere acquistato a 62€, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo consigliato. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul router Wi-Fi mesh eero e sulla promozione per il Black Friday.

Come funziona il router Wi-Fi mesh eero

Come tutti i dispositivi mesh, anche il router eero di Amazon ha bisogno di un modem a cui appoggiarsi per funzionare. Non si tratta di un dispositivo stand-alone, ma questo non deve creare preoccupazioni: è in grado di adattarsi a qualsiasi modem di qualsiasi compagnia telefonica. La configurazione è molto semplici: l’app di eero vi guida passo-passo fino a quando il router non sarà funzionante.

Il router non solo è in grado di estendere il segnale ma integra anche delle tecnologie proprietarie che permettono di navigare sempre alla massima velocità possibile. Come, ad esempio, la tecnologia TrueMesh che indirizza il traffico in modo intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni. In questo modo non si hanno problemi mentre si guarda una serie TV in streaming o si gioca online con i propri amici.

Il dispositivo riesce a coprire una superficie di 140 metri quadrati e a propagare il segnale in ogni stanza della casa. Se si ha bisogno di una copertura maggiore sono disponibili altri dispositivi simili sempre realizzati da eero, anche loro in offerta in questo Black Friday (di seguito ve ne proponiamo qualcuno).

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero Pro – pacchetto da 3 dispositivi

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 2 pezzi

Router Wi-Fi mesh eero: prezzo e sconto Black Friday

Per il Black Friday anticipato Amazon ha messo in offerta il router Wi-Fi mesh eero al prezzo più basso di sempre: solo 62€ invece di 99€, con uno sconto pari al 37%. Si tratta di un’offerta molto interessante, ma che vale solo per pochi giorni e terminerà con il Black Friday. Se avete problemi di copertura Wi-Fi a casa, è il proprio il caso di approfittare di questa promozione.

router Wi-Fi mesh eero

