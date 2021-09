Il robot aspirapolvere lavapavimenti con Alexa a metà prezzo

Quando si cerca un robot aspirapolvere lavapavimenti ci si trova sempre davanti ad una enorme quantità di prodotti che può spiazzare, ma chi ha la pazienza di studiare le schede tecniche scopre presto che ci sono due grandi categorie tra le quali scegliere: i robot di produttori semi sconosciuti pieni di funzionalità a prezzo basso o quelli di marca molto nota, che costano di più pur offrendo meno funzioni.

Tra le funzioni più cercate dagli acquirenti c’è certamente la mappatura della casa, che permette di scegliere singole stanze da pulire. Senza mappatura si può fare lo stesso, ma si deve portare fisicamente il robot in una stanza e chiuderlo lì, finché non ha finito di pulire. Nella fascia bassa di prezzo, quindi, dobbiamo scegliere e non sempre i robot con più funzioni, ma dal marchio meno noto, sono la scelta migliore. Non è detto, infatti, che la funzione in più poi funzioni veramente e bene: molto spesso, ad esempio, il robot può fare la mappatura ma poi la mappa viene gestita male, oppure si cancella in continuazione o viene riscritta in continuazione senza apparente motivo. Ma, allo stesso tempo, con l’attuale offerta non è neanche una ottima scelta comprare un robot meno evoluto ad alto prezzo. La soluzione? Come al solito è in una offerta Amazon: un robot di marca, con poche funzioni ma buone, al prezzo di un semi sconosciuto.

Rowenta RR7267 Explorer Serie 40: caratteristiche tecniche

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Rowenta RR7267 Explorer Serie 40 occupa la parte bassa della gamma dello storico produttore di elettrodomestici, al momento formata dalle serie 20, 40, 50, 60, 75, 80 e 95.

Le sue caratteristiche più apprezzate sono la spazzola per i peli di animali, il pannetto lavapavimenti, l’autonomia molto elevata (150 minuti di funzionamento consecutivo) e la silenziosità. Cè anche la connessione WiFi, che permette di comandare dall’app il robot oppure tramite comandi vocali: Rowenta RR7267 Explorer Serie 40 è infatti compatibile con Amazon Alexa.

Non ha la mappatura ma è possibile impedirgli di accedere ad una stanza posizionando sul pavimento l’apposita banda magnetica. Ha tre sensori anticaduta, 3 velocità e 3 modalità di pulizia: Auto, Wall Flow (pulizia concentrata sul perimetro della stanza) e Auto Express (pulizia rapida).

Rowenta RR7267 Explorer Serie 40: l’offerta Amazon

Rowenta RR7267 Explorer Serie 40 ha un prezzo di listino di 419,99 euro, che non sono decisamente pochi per le funzioni offerte. Di contro offre la garanzia del marchio Rowenta, che produce elettrodomestici in Germania dal 1913, metre il 99% dei produttori cinesi di robot aspirapolvere sono nati negli ultimi 5-10 anni.

A prezzo pieno non consigliamo di comprare questo robot, ma tutto cambia con l’offerta Amazon: il prezzo scende subito a 249 euro, ai quali va applicato un ulteriore coupon del 15% (il prezzo finale si vede solo nel carrello) per scendere a 211 euro (-209 euro, -50%). A questo prezzo è una buona idea portarsi a casa un robot aspirapolvere semplice, ma robusto e di qualità.

Rowenta RR7267 Explorer Serie 40 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti – Compatibile Amazon Alexa