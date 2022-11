Rowenta, l’aspirapolvere robot è da comprare subito: sconto mai visto prima

La Black Week di Amazon regala sorprese ogni giorno. Sul sito di e-commerce si trovano migliaia di prodotti in offerta con sconti che superano anche il 60% e permettono di risparmiare centinaia di euro. Un esempio è il nuovo robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer Serie 120 AI che oggi troviamo su Amazon con uno sconto di ben il 66%. Non si tratta di un errore, ma dello sconto riportato sulla pagina prodotto e che permette di risparmiare quasi 800€ sul prezzo consigliato. Una promo sensazionale per un prodotto che presenta tecnologie avanzatissime e che permette di pulire comodamente la casa stando seduti sul divano o mentre si è lavoro. Oltre ad avere un super sconto, il robot aspirapolvere di Rowenta offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Non approfittarne potrebbe essere un grosso errore.

Il robot Rowenta X-Plorer Serie 120 AI non ha nulla da invidiare a modelli molto più blasonati e famosi. Ma non solo, offre anche alcune tecnologie innovative, come ad esempio l’intelligenza artificiale che impara dalle tue abitudini e ti propone una pulizia personalizzata in base all’abitazione e alle tue routine quotidiane. La tecnologia laser e la telecamera integrata, invece, mappano accuratamente l’abitazione in modo da non sbattere contro eventuali ostacoli e ottimizzare la pulizia quotidiana senza perdere tempo inutile.

Rowenta X-Plorer Serie 120 AI: le funzionalità e le caratteristiche

Per emergere in un settore competitivo come quello dei robot aspirapolvere, oltre ad avere un ottimo prezzo, bisogna avere anche delle ottime funzionalità. E in questo Rowenta X-Plorer Serie 120 AI troviamo entrambi.

Una delle caratteristiche principali di questo robot aspirapolvere la troviamo già nel nome. AI, infatti, è l’acronimo di Artificial Intelligence, cioè di intelligenza artificiale. Questo vuol dire che il dispositivo analizza le tue abitudini e dopo un po’ comincia a suggerirti diverse routine per pulire efficacemente l’abitazione, senza sprecare tempo o energia. Inoltre, grazie alla presenza di sensori laser di ultima generazione e di una telecamera integrata nella scocca, è in grado di mappare perfettamente ogni stanza e assicura una navigazione ottimale, evitando tutti i possibili ostacoli. Tramite l’app per lo smartphone è possibile vedere la mappa creata dal robot e selezionare quali stanze pulire e in quali zone dedicare maggiore attenzione.

Altra caratteristica molto interessante è la possibilità di lavare il pavimento, oltre che ad aspirare la polvere. Il robot di Rowenta, infatti, offre quattro diverse funzioni: ha due spazzole laterali per raggiungere gli angoli più difficili, una spazzola frontale per polvere e detriti e il sistema Aqua Force che permette di aspirare e lavare contemporaneamente. È in grado anche di riconoscere la tipologia di superficie e adatta la potenza per non sprecare energia inutilmente. Rispetto a tanti altri robot, questo modello di Rowenta è anche piuttosto silenzioso.

La batteria è in grado di assicurare un’autonomia di circa 120 minuti e di pulire con una sola carica un’abitazione di circa 150 metri quadrati (in modalità Eco). Quando sta per scaricarsi, il robot torna autonomamente verso la stazione di ricarica.

Rowenta X-Plorer Serie 120 AI in offerta per il Black Friday: prezzo e sconto

Oggi troviamo il robot aspirapolvere 2 in 1 (che, come abbiamo visto, è in grado sia si aspirare la polvere sia di lavare i pavimenti) in offerta su Amazon a un prezzo di 399,99€, con uno sconto sensazionale del 66% rispetto al prezzo consigliato. Inutile dire che si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. Si risparmiano quasi 800€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dalla stessa Amazon: 5 rate da 80€ al mese. Il robot aspirapolvere è disponibile immediatamente e la consegna viene curata dal sito di e-commerce. Come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023.

