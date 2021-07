Royals: su Sky la serie su amori e intrighi delle corti europee

E’ disponibile da martedì sei luglio su SKY Uno, canale 108 e sul digitale terrestre 455, la seconda stagione di The Royals: Amori a Corte. Grazie a una produzione LaPresse, con la regia di Lele Biscussi, andranno in onda cinque puntate dedicate a intrighi, passioni e retroscena delle più grandi dinastie reali europee.

Scandali, matrimoni da favola, dimore sfarzose e moda esclusiva tutto questo in The Royals. In questa seconda edizione del programma The Royals: Amori a Corte, esperti e conoscitori ci racconteranno, della famiglia Windsor e dei segreti del Principato di Monaco scoprendo la famiglia Grimaldi. A commentare le immagini dell’immenso archivio di LaPresse avremo varie testimonianze: Antonio Caprarica, conoscitore del reali inglesi, approfondirà la loro storia con aneddoti conosciuti a pochi, la giornalista Luisa Ciuni ci farà vedere i lato umano della regalità e ancora Nicola Santini proverà a dissacrare le Royal Families mettendo a nudo i loro difetti. Questi e altri ancora i contributi per la nuova stagione di The Royals:Amori a Corte a partire da martedì 6 luglio.

The Royals: Amori a Corte, i Windsor

Dell’amata e chiacchierata famiglia Windsor, The Royals:Amori a Corte, ci parlerà del rapporto e della vita delle due sorelle: la regina Elisabetta II e Margaret. Diverse tra loro scelgono amori e passioni differenti come già abbiamo visto in The Crown. Elisabetta sposa l’amore della sua vita, il principe Filippo, venuto a mancare qualche settimana fa; mentre la chiacchieratissima Margaret preferisce una vita più libera, con tanti amori e rumors, sempre sotto la pesante etichetta reale inglese.

Immancabile in The Royals: Amori a Corte uno dei triangoli britannici più chiacchierati: Carlo, Lady D e Camilla. Dal matrimonio da favola, pieno di sogni e desideri, plastificato sulle copertine delle riviste di tutto il mondo, allo scandaloso tradimento di Carlo fino alla tragica fine della principessa Diana. Ancora, i figli di Carlo e Diana tengono alta la nostra attenzione: da un lato William e Kate, la coppia perfetta che da dieci anni sta insieme con i tre pargoli, dall’altro Harry e Megan, i nipoti ribelli della regina Elisabetta II. La loro intervista al programma tv di Oprah Winfrey catturerà sicuramente l’attenzione con le durissime parole riservate alla famiglia reale inglese.

The Royals:Amori a Corte, I Grimaldi

The Royals: Amori a Corte arriva anche al Principato di Monaco per deliziarci con immagini, testimonianze, aneddoti e racconti della famosa famiglia Grimaldi. Il matrimonio favoloso della principessa Grace Kelly con il principe Ranieri III di Monaco, e poi le vite dei tre figli Alberto, Carolina e Stefania, da sempre assediati dai giornalisti e fotografi a caccia dello scoop. Non dimentichiamoci poi i nipoti della famiglia Grimaldi: Andrea Charlotte e Pierre destinati fin da piccoli, con questo nome sul capo, a dominare il palcoscenico mondiale del gossip assieme ovviamente alla Corona Inglese.

The Royals: Amori a Corte è sempre disponibile on demand, visibile su SkyGo e su qualsiasi device se siete in viaggio all’interno dell’Unione Europea e in streaming su NOW.