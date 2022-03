Galaxy A52, lo smartphone low cost a prezzo mai visto prima: l'offerta

Che ci sia (quasi) uno smartphone Samsung per ogni esigenza e necessità è un fatto risaputo. Il produttore sudcoreano, a differenza dell’arcirivale Apple, ha da sempre presentato sul mercato una gamma di dispositivi molto ampia ed eterogenea, caratterizzata da un’estrema cura dei dettagli e qualità produttiva elevatissima. Per questo motivo, gli smartphone low cost Samsung sono tra i più apprezzati del segmento, grazie a un rapporto qualità/prezzo difficilmente battibile.

Ne è un esempio il Galaxy A52, smartphone medio gamma tra le offerte top di Amazon di oggi. Dotato di un display Super AMOLED con risoluzion FHD+, lo smartphone del produttore coreano ha i suoi punti di forza nel comparto fotografico posteriore e nella batteria che, forte della sua capacità diu 4.500 mAh, garantisce più di una giornata di autonomia. Insomma, un vero e proprio “maratoneta".

Samsung Galaxy A52, scheda tecnica e funzionalità

Sotto il display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici e risoluzione FullHD+ trova spazio un potentissimo processore octa core ottimizzato per il gaming. Attivando la modalità Game booster, infatti, il sistema ottimizza prestazioni, temperatura del dispositivo e durata della batteria in funzione del gioco: sarà così possibile ottenere performance migliori e avere un piccolo vantaggio competitivo sui propri avversari.

Nella parte posteriore, come già accennato, troviamo il vero “fiore all’occhiello" di questo dispositivo: il sistema fotografico composto da quattro sensori. Il principale, dotato di sistema di stabilizzazione ottica (OIS) ha una risoluzione di 64 megapixel e apertura f/1.8; troviamo poi una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e apertura f.2/2, un obiettivo macro da 5 megapixel e un sensore di profondità anch’esso da 5 megapixel. Un comparto eterogeneo e versatile, che consente di realizzare ottimi scatti in qualunque condizione di luminosità.

Della capacità della batteria e dell’autonomia che garantisce abbiamo già detto che si tratta di uno dei veri punti di forza di questo dispositivo. E non è difficile crederlo dato che l’accumulatore da 4.500 mAh permette di arrivare tranquillamente a fine giornata senza grossi grattacapi. Ma non è tutto: grazie al sistema di ricarica veloce a 25 Watt sarà possibile ottenere ore e ore di autonomia aggiuntiva collegando lo smartphone alla presa di corrente per una manciata di minuti.

Samsung Galaxy A52 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Capire perché il Galaxy A52 sia tra le offerte top di oggi di Amazon non è affatto complicato: è sufficiente guardare lo sconto garantito sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza per accorgersi che si tratta di una promozione da non lasciarsi sfuggire. Il prezzo del Galaxy A52 crolla a 248,90 euro, con un ribasso del 34% rispetto al prezzo di listino. E grazie al servizio “Acquista subito e paga a rate" di Cofidis sarà possibile dilazionare il pagamento fino a 24 rate mensili.

Samsung Galaxy A52, Display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici, 6+128 GB, quadrupla fotocamera posteriore con stabilizzatore ottico, batteria 4.500 mAh