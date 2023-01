Samsung Ai Control, prezzo crollato per l’asciugatrice smart: offerta choc

L’inverno è oramai arrivato e torna in auge uno degli elettrodomestici più ricercati e desiderati in questo periodo. Stiamo parlando dell’asciugatrice, fondamentale per tutti coloro che vivono in condominio o che non hanno a disposizione un balcone per asciugare i vestiti. Con l’arrivo del freddo e del maltempo è impossibile asciugare i vestiti all’aperto e avere un’asciugatrice diventa fondamentale. Se stavate aspettando l’offerta giusta per acquistarne una, noi abbiamo quella che fa per voi.

Infatti, su Amazon è disponibile in promo speciale l’asciugatrice top di gamma Samsung Ai Control Optimal Dry da ben 9 chilogrammi. L’offerta è davvero sensazionale, come dimostra lo sconto di ben il 43% che fa risparmiare quasi 500€ sul prezzo di listino. Per quanto riguarda l’asciugatrice, è quanto di meglio possa offrire il mercato. Funzionalità smart, facilità di utilizzo e anche consumi energetici ridotti come certifica la classe energetica A++. Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Asciugatrice Samsung AI Control

Asciugatrice Samsung Ai Control: le caratteristiche tecniche

L’asciugatrice è uno degli elettrodomestici più in voga negli ultimi anni. In molti non ne possono più fare a meno, soprattutto in questi mesi invernali in cui stendere i vestiti all’aperto è piuttosto complicato. E un’asciugatrice top di gamma e anche smart può risolvere molti problemi.

Come ad esempio questa Samsung AI Control, asciugatrice con una capienza massima di ben 9 Kg caratterizzata da funzionalità avanzatissime, come d’altronde ci ha abituato l’azienda sudcoreana. L’asciugatrice è dotata di intelligenza artificiale e impara dalle nostre abitudini, si adatta alle nostre esigenze e in base anche al meteo ci suggerisce i programmi più adatti. Inoltre, ha anche ricevuto la classe energetica A++ che ne certifica i bassi consumi energetici, fattore da non sottovalutare soprattutto in questo periodo.

L’asciugatrice Samsung Ai Control offre veramente tante funzionalità e programmi differenti. Ad esempio, impostando la funzione Stiro Facile si elimina la formazione di pieghe nei tessuti e non bisogna utilizzare il ferro da stiro prima di indossare vestiti o jeans. La tecnologia Optimal Dry Sensor, invece, sfrutta i sensori presenti nell’asciugatrice per monitorare l’umidità e la temperatura nel cestello in modo da regolare i tempi di asciugatura, evitando inutili sprechi di energia.

Facile anche la manutenzione ordinaria. Grazie alla presenza del Filtro 2 in 1, bastano pochi minuti per avere un’asciugatrice sempre pronta a dare il meglio. E quando il filtro è completamente ostruito, si viene avvertiti tramite un segnale di allarme. Altrettanto semplice è la pulizia dello scambiatore di calore.

Asciugatrice Samsung Ai Control in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’asciugatrice top di gamma di Samsung in offerta a un prezzo speciale di 659,99€. Si tratta del minimo storico e del migliore prezzo web: il merito è dello sconto del 43% che troviamo in pagina e che praticamente ce la fa pagare la metà. Il risparmio è considerevole e supera quasi 500€, una cifra tutt’altro che da disprezzare. La disponibilità è immediata e si può anche programmare la consegna in base ai propri impegni. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Asciugatrice Samsung AI Control