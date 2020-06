Samsung al lavoro sulle batterie rimovibili per lo smartphone

Fino a qualche anno fa la questione batterie era importante, ma non cruciale come oggi, nella scelta di uno smartphone. E il perché era semplice: anche se la batteria invecchiava in fretta e non accumulava più molta energia era possibile sostituirla. E spesso si trovavano anche batterie “compatibili” dalla capienza superiore.

Adesso non è più così: le batterie sono ormai da anni integrate negli smartphone e non sono sostituibili, ufficialmente per permettere design sempre più compatti e sottili, oltre a migliorare la resistenza all’acqua e alla polvere dei dispositivi. Una tendenza lanciata da Apple sugli iPhone e poi, gradualmente, sposata da tutti i costruttori. Ma, forse, potremmo tornare a vedere sul mercato almeno qualche dispositivo (low cost) con batteria sostituibile. Samsung, infatti, starebbe lavorando ad uno smartphone di fascia bassa con batteria che può essere rimossa e sostituita. Si tratterebbe del modello SM-A013F, mentre la batteria avrebbe il codice EB-BA013ABY.

Smartphone con batteria rimovibile: cosa farà Samsung

Oggi Samsung ha una gamma di smartphone con batteria rimovibile, la gamma Galaxy Xcover 4s, che è però destinata a pochi mercati e ha caratteristiche tecniche estremamente basse. Questi smartphone hanno persino i pulsanti fisici, per capirci. Si tratta di device per scopi specifici, come l’uso all’aperto e in luoghi molto polverosi come i cantieri, tanto che questi smartphone sono certificati IP68.

Chiaramente il Samsung SM-A013F non sarà un dispositivo di questo tipo, ma uno smartphone per il grande pubblico. È possibile è che si tratterà di una variante del Galaxy A01 (codice SM-A015F), ma potrebbe anche essere un dispositivo diverso. Di sicuro, però, non sarà un top di gamma né un dispositivo di fascia media. La cosa più interessante, però, è che questa batteria potrà essere usata su uno smartphone venduto anche in Europa.

Batteria rimovibile Samsung: cosa sappiamo

Il blog Sammobile, specializzato in dispositivi Samsung, ha pubblicato una foto della batteria EB-BA013ABY. Si tratta di un accumulatore costruito in Cina da BYD (uno dei leader di questo settore). Ha una capacità di 2.920 mAh e dimensioni di 70×55 millimetri. Si tratta di un esemplare di pre-produzione, tanto è vero che riporta la data 06/06/2020. Tuttavia, questa batteria è già pronta per il mercato perché riporta in superficie tutti i loghi delle certificazioni, anche quella CE per il mercato europeo.