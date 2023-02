Samsung, lo smart TV top al prezzo di un low cost: offerta imperdibile

Chi l’ha detto che per acquistare un TV di ottima qualità sia necessario spendere centinaia e centinaia di euro? Basta scorrere la scheda tecnica del Samsung serie AU7170 per accorgersi che si può avere un TV di ottimo livello spendendo il giusto.

Pur rientrando nella fascia degli smart TV low cost – meno di 400 euro per un televisore da 50 pollici – il Samsung serie AU7170 garantisce una qualità video e audio di assoluto livello. L’apparecchio del produttore sudcoreano, infatti, fa leva su di un pannello LCD LED di alto livello e funzionalità avanzate per un’esperienza immersiva. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon è più economico che mai.

Samsung smart TV Serie AU7170 da 50 pollici

Samsung smart TV serie AU7170 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Predisposto per ricevere il segnale del digitale terrestre di ultima generazione, lo smart TV Samsung Serie 7170 sfrutta la tecnologia PurColor e il processore Crystal 4K per garantire immagini nitide e colori realistici indipendentemente dal programma che si sta guardando. PurColor consente al TV di mostrare un’ampissima gamma di sfumature di colori, con immagini di qualità eccezionale e un’esperienza di visione immersiva.

Sul fronte dell’intrattenimento e delle funzionalità smart, poi, lo smart TV Samsung low cost ha ben poco da invidiare ad apparecchi di fascia più alta. La piattaforma Samsung TV Plus ti mette a disposizione serie TV, film e contenuti multimediali di ogni genere mentre la Universal Guide facilita la ricerca di canali e programmi. Il TV può tornare poi utile anche in ufficio: grazie a funzionalità avanzate favorisce il mirroring da smartphone e PC, permettendoti di utilizzarla come "maxi schermo" nel corso di riunioni e presentazioni.

Smart TV Samsung a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, lo smart TV del produttore sudcoreano è tra le migliori offerte di oggi su Amazon grazie a uno sconto che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre. Lo smart TV Samsung serie AU7170 da 50 pollici è scontato del 39% e costa 368,00 euro, con un risparmio rispetto al prezzo consigliato di 231 euro.

A questo si aggiunge la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al loro account possono scegliere di pagare il Samsung smart TV Serie 7170 in cinque rate a interessi zero. In questo modo, il televisore costa 73,60 euro al mese per cinque mesi.

Samsung smart TV Serie AU7170 da 50 pollici