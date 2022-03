Samsung, lo smart TV da 43” al minimo storico: l’offerta da cogliere al volo

Smart TV, decoder per il digitale terrestre, switch-off, risintonizzazione dei canali, queste sono tra le parole che più sentiamo ripetere in questi giorni. E il motivo lo conosciamo tutti: dall’8 marzo alcuni canali nazionali sono disponibili in alta definizione e bisogna avere uno smart TV oppure un decoder ad hoc per poter continuare a vederli. Non è un caso che su Amazon in questi giorni gli smart TV sono molto richiesti e anche molto venduti. Sulla piattaforma di e-commerce si trovano anche molte offerte interessanti con televisori in promozione al prezzo più basso di sempre.

Un esempio è lo smart TV Samsung AU7190 in offerta su Amazon a un prezzo di 419€, scontato del 13% rispetto al prezzo di listino. Per il televisore intelligente di tratta del minimo storico e c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero. Si tratta di uno smart TV ideale da mettere in salotto oppure in camera da letto: lo schermo è da 43" e con risoluzione 4K. La qualità delle immagini è molto elevata e grazie a un processore potente i colori sono perfetti e realistici. Essendo uno smart TV non manca la possibilità di installare decine di applicazioni, tra cui tutte quelle più importanti per vedere serie TV e film in streaming.

Smart TV Samsung AU7190: la scheda tecnica

Esteriormente oramai gli smart TV sono tutti più o meno simili, con cornici laterali praticamente inesistenti. Per questo motivo bisogna vedere cosa c’è all’interno e capire quali sono le differenze tra l’uno e l’altro modello.

Lo smart TV Samsung AU7190 (versione 2021) ha uno schermo da 43" con risoluzione 4K UHD. La qualità delle immagini è molto elevata, grazie anche alle diverse tecnologie sviluppate appositamente dagli ingegneri sudcoreani. Ad esempio, la tecnologia PurColor consente al televisore di esprimere una vasta gamma di colori, migliorando l’esperienza dell’utente. Altro punto forte dello smart TV è il processore Crystal 4K che permette di vedere qualsiasi contenuto con una risoluzione 4K, anche quelli che nativamente non lo sono. Il processore, infatti, utilizza il sistema di upscaling per una resa cromatica più vicina alla realtà grazie alla sofisticata tecnologia di mappatura dei colori. I contenuti sono anche super fluidi grazie al Motion Xcelerator, una tecnologia che compensa in automatico i frame mancanti.

Passando al lato dedicato all’intrattenimento, lo smart TV Samsung permette di installare centinaia di app, tra cui le varie Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e RaiPlay. C’è anche l’app gratuita Samsung TV Plus con un’ampia offerta di contenuti tra cui scegliere. La funzione Tap View, invece, permette di trasmettere sul televisore immagini e video presenti sullo smartphone, un po’ come se fosse il Chromecast e il Miracast di Android TV.

Smart TV Samsung AU7190 in offerta: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca di uno smart TV con ottime caratteristiche e che vi permetta di vedere al meglio qualsiasi contenuto, dai film fino allo sport, questo Samsung AU7190 è quello che fa per voi. Oggi troviamo lo smart TV Samsung da 43" in offerta su Amazon a un prezzo di 419€, il 13% in meno rispetto a quello di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 83,80€ al mese. Per il televisore si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso ci sono a disposizione 30 giorni.

Smart TV Samsung AU7190